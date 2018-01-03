Dolar fiyatlarında enflasyon dalgalanması

Dolar fiyatları enflasyonun tahminlerin bir nebze üzerine çıkmasıyla 3.76 ile başladığı günde 3.78 liranın üzerini gördü. Gün sonunda ise yeniden inişe geçerek 3.7672 TL'den işlem görüyor.

Dolar fiyatları geçtiğimiz hafta 3.85 seviyesinden başladığı düşüşle yılbaşında 3.76 TL düzeyine kadar inmişti. Kapanışı 3.7668 liradan yapan dolar güne enflasyon beklentisiyle sakin başladı.

Saat 10:00'da açıklanan enflasyon verilerinin aylık beklentinin üzerinde çıkmasıyla 10:03'te 3.78 liranın üzerine çıkan dolar öğlen saatlerinde yeniden 3.77 TL'nin altına indi. Dolar saat 17:50 sularında 37672 TL'den el değiştiriyor.

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin "İlk çeyrek için beklentimiz enflasyonun % 10.5'e gerileyeceği yönündeydi fakat alkollü içecek ve tütün ürünlerinde ÖTV zammı yapılmadığını gördük. Bu artışlar olmazsa yüzde 10'un da altına gerileyebiliriz." diye konuştu.

Sezgin, enflasyonun 2018 senesini yüzde 9 - 10 arasında bitirme ihtimalinin yüksek olduğunu, global anlamda da faizlerin yükseldiği bir ortamda Merkez Bankası'nın bir faiz artışına daha gitme olasılığından bahsetti.

Abank Başekonomisti Serdar Şenol ise "Birkaç ay içerisinde yüzde 10 buçuklara düşen enflasyon görürsek MB'nin bekleyeceğini düşünüyorum ve yakın vadede kesinlikle faiz hareketi beklemiyorum." dedi

Öte yandan, Avrupa hisse senetleri, yeni yatırım regülasyonu MiFID 2'nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, Asya'daki pozitif seansın ardından pozitif hareket etti. Dolar, beş günlük kayıp sonrası küresel çapta yükseldi ve ABD Hazine tahvilleri değer kazandı.

Piyasalarda ilerleyen günlerde takip edilecek veriler arasında ABD'de inşaat harcamaları ve ISM imalat sekltörü verileri ve Fed'in Aralık toplantısının tutanaklarının yanı sıra iç ve dış jeopolitik riskler bulunuyor.