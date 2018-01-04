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05.01.2018 05:00

Dokunma duyusuna sahip taşınabilir biyonik el duyruldu

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Dokunma duyusuna sahip taşınabilir biyonik el duyruldu
Bilim insanları yeni geliştirdiği taşınabilir biyonik el ile hastaların tekrar dokunma duyusu kazanmalarının yolunu açtı. Biyonik elin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

Bilim insanları geliştirdikleri taşınabilir biyonik el ile 20 yılı uzun süre önce kolunu kaybeden bir kadının tekrardan dokunma duyusunu kazanmasını sağladılar. Duyuyu sağlamak için biyonik elde bir dizi küçük elektrotlar ve sofistike sensörler yer alıyor.

Teknoloji taşınabilir biyonik eli yapay parmaklardan gelen bilgiyi beyinin anlayabileceği bir dile dönüştüren ve elektrotlar vasıtasıyla vücuda gönderen bir bilgisayar ile birleştiriyor. İtalya, İsviçre ve Almanya'daki ekiplerce yapılan uzun yıllar süren robotik araştırmaların sonucu olarak ortaya çıkan bu buluş, kolunu kaybeden Almerina Mascarello'nun da 6 aylık prototip tesleri sonucunda ortaya çıkmış.

 Yeni biyonik elin temelini oluşturan teknoloji 2014 yılında geliştirilirken o dönemde teknolojiyi desteklemek için gerekli ekipman çok büyüktü ve protez kol laboratuvardan çıkamadı. Fişek patlaması sonucunda 2004 yılında kolunu kaybeden Dennis Aabo Sorensen üzerinde de testler yapan ekip, Dennis'in objelerin yumuşak mı sert mi olduğunu %78 oranında algılayabildiğini ve objelerin şekillerini %88 oranında bilebildiğini gözlemlemiş.

Yapılan testler sonrası prototip eli geri vermek durumunda kalan Almerina, prototiplerin çoğalması ve ürünün ticarileşmesi sonrası kendisine bir adet tedarik edilmesini umuyor.

 

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