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03.02.2018 15:55

Doktorun öğretmene verdiği cevap sosyal medyada rekor kırdı

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Doktorun öğretmene verdiği cevap sosyal medyada rekor kırdı
Bir doktorun, öğrencisine 'Git rapor al' diyen öğretmene yazdığı cevap, sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

Doktorun öğretmene yazdığı cevap, sosyal medyada tıklanma rekorları kırıyor. Derse geç kaldığı için “yok” yazılan öğrenciden öğretmeni sağlık raporu istedi.

Rapor talep edilen doktor tarafından öğretmene cevap yazıldı. İlginç cevap sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Hem öğrenciler ve hem de sağlık camiası tarafından beğenilen cevap paylaşım rekorları kırıyor.

Cevapta, “Değerli hocam; öğrencinize 'geç kaldın, yok yazıldın, git rapor al' dediğiniz tarafıma iletildi. Hasta olmayan şahsa rapor düzenlemem evrakta sahteciliğe giriyor. Madem sizin için önerebileceğiniz bir yöntem, öyleyse öğrencinizi yoklamada VAR gösterin. Saygılar” denildi.

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