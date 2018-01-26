Doktoru döven baba ve oğluna hapis cezası

Urfa'nın Siverek ilçesinde görevi başındaki doktoru dövüp bıçaklamaya çalışan baba ve oğlu hapis cezasına çarptırıldı.

Urfa'nın Siverek İlçesinde geçen yıl kan tahlilini internet kesintisinden dolayı alamadıkları için tartıştıkları aile hekimi Süleyman Tekeş'i dövüp bıçaklamaya kalkışan Yakup E. 4 yıl 2 ay, babası Osman E. ise 3 yıl, 4 ay, 18 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 24 Ocak'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki 5 Nolu Aile Hekimliği'nde meydana geldi. Yakup E. beraberinde babası Osman E. ile birlikte kan tahlili için Aile Hekimliği'ne gitti. Burada kan veren Yakup E., sonuçları ise internet kesintisinden dolayı alamadı. Bu duruma sinirlenen Yakup E. ile babası Osman E., odasına gittikleri aile hekimi Süleyman Tekeş ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce baba-oğul, doktor Tekeş'i dövüp, bıçaklamaya kalkıştı. İhbar üzerine gelen polis tarafından gözaltına alınan baba ile oğlu, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Osman E. ile babası Yakup E. hakkında dava açılması üzerine Siverek 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki sanıklar karar duruşmasına çıktı. Mahkeme Yakup E.'ye 4 yıl 2 ay, babası Osman E.'ye ise 3 yıl, 4 ay, 18 gün hapis cezası verip, cezanın ertelenmemesi ve para cezasına çevrilmemesi kararını verdi.