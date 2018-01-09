Doktora tezinde 'astroloji' skandalı!

'Şirketler, işe alım sürecinin tüm aşamasında burçları da dikkate almalıdır' önerisinin yer aldığı doktora tezi tepki çekti.

Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Dr. Adeviye Erdoğan tarafından yazılan ve danışmanlığını aynı üniversiteden Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin yaptığı ‘ İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni bir Yaklaşım: Burçlara Yönelik Tutumun Ölçülmesi’ başlık tez başta Twitter olmak üzere sosyal medyada tepki topladı.

Hürriyet'in haberine göre, özellikle sonuç bölümünde yer alan, “Araştırma sonucunda bugün birçok işyerinde insan kaynakları yönetiminin tüm aşamalarında burçların da göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı” değerlendirmesi dikkat çekti.

Sosyal medyada sonuç bölümündeki değerlendirmenin araştırmadaki bulgulardan çıkarılamayacağı ve tezde ortaya konulan bulgularla uyuşmadığı vurgulandı.



KAYNAK GÖSTERİLEN İSİMLER DOĞRU DEĞİL

Sosyal medyada teze ayrıca kaynak gösterilen isimlerin çalışmalarının da yanlış ele alındığı eleştirileri de gelirken, buna ek olarak akademik dil ve mantık hatalarına da dikkat çekildi. Doktora tezinin bu hatalarla hakem heyetinden nasıl geçtiği ve danışman Doç. Dr. Ömer Kürşad Tüfekçi’nin neden öğrencisini uyarmadığı da sorulan sorular arasında yer aldı.