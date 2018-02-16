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17.02.2018 00:20

Doktora akılalmaz şiddet! Sokak ortasında bıçaklayıp...

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Doktora akılalmaz şiddet! Sokak ortasında bıçaklayıp...
Bahçelievler'de görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı.

İstanbul Bahçelievler'de görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. Doktor Aslan'ın, bıçaklanmadan dakikalar önce bir bakkal dükkanına girerek alışveriş yaptığı görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre, olay, saat 17.00 sıralarında, Zafer Mahallesi Babil Sokak üzerinde meydana geldi. Bahçelievler 1 No'lu Göçmen Sağlık Birimi'nde görevli 43 yaşındaki doktor Ebubekir Aslan, mesai bitimi sağlık merkezinin hemen karşısındaki bakkal dükkanına uğradı.

Alışveriş yapıp buradan ayrılan Aslan, evine doğru yürümeye başladı. Kendisini takip eden 3 kişi, Aslan'ı sokakta durdurdu ve bacağından bıçakladı. Saldırganlar, Ebubekir Aslan'ı sopayla da darp ettikten sonra kaçtı. 

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