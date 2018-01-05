  • BIST 115.491
  • Altın 159,310
  • Dolar 3,7513
  • Euro 4,5254
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 2 °C
05.01.2018 05:00

Doktor, ölümüyle de 3 kişiye umut oldu

»
Doktor, ölümüyle de 3 kişiye umut oldu
Bursa'da uzun yıllar hastanenin diyaliz bölümünde görev yaparak organ bekleyen hastalara yardım eden 48 yaşındaki doktor Faruk Kemal Sevilmiş 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde oturan 2 kız çocuğu babası Dr. Faruk Kemal Sevilmiş, 4 gün önce evde rahatsızlanınca şu an görev yaptığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Sevilmiş, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 4 gün yoğun bakımda kalan Dr. Sevilmiş'in yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Mevleğinde 10 yıl boyunca Diyaliz Ünitesinde hekim olarak görev yapan ve bu süre içerisinde organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan Sevilmiş'in ailesi, organlarını sbağışlama kararı aldı. Bu karar ile Sevilmiş'in organları 3 hastaya umut oldu. Organlarının çıkarılması için ameliyata alınan Dr. Sevilmiş’in karaciğeri Bursa’da bulunan özel bir hastanesindeki bir hastaya, böbreklerinden biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastaya, diğeri ise Sağlık Bakanlığı tarafından uygun hastaya nakledilecek.

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Engin Paralı, meslektaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "4 gündür hastanemizin yoğun bakım servisinde beyin damar şikayetiyle yatmakta olan doktor arkadaşımızı kaybettik. Hayatı boyunca hastalarına sağlık üreten arkadaşımız bugün ölümüyle de insanlara can olacak. Organlarının bağışlanmasına izin veren ailesine şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

"25 BİN HASTADAN 2'SİNE YAŞAMA ÜMİDİ DOĞDU"

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Cerrahı Operatör Doktor Atilla Satır, “Hayatını bu tür hastalara adayan bir doktor olarak organlarını bağışladı. Bursamızda ve Türkiye’de bekleyen 25 bin hastadan iki tanesine yaşama ümidi doğdu. Biz bu hastalarımıza biraz olsun katkıda olabilmek için buradayız” diye konuştu.

DİŞ HEKİMİ KARDEŞİ: AĞABEYİMİN TAVSİYESİNİ YERİNE GETİRDİK

Ağabeylerini kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Doktor Sevilmiş’in diş hekimi olan kardeşi Haluk Sevilmiş, ağabeyinin hayatı boyunca sağlık dağıttığını söyledi. Haluk Sevilmiş, şu an aile hekimi olan kardeşinin 10 yıl boyunca diyaliz hekimi olarak görev yaptığını belirterek, "Buradaki doktorlar da bize organ bağışının önemini ve nasıl gerçekleştiğini anlattı. Daha sonra biz de ağabeyimin organlarını bağışlama kararı aldık. Ağabeyim 10 yıl kadar diyaliz hekimi olarak görev yaptı. Yıllarca organ yetmezliği yaşayan insanlara yardımcı olmaya çalıştı. Kendisi de zaten organ bağışının yapılması konusunda bizlere tavsiyede bulunuyordu. Biz de ağabeyimin ölümünden sonra insanlara yardımcı olmasını sağlamak için organlarının bağışlanmasını istedik." ifadelerini kullandı.



  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bodrum'u sağanak vurdu04 Ocak 2018 Perşembe 21:07
  • 2 polisi bıçaklayan doktorun, akıl ve ruh sağlığı araştırılıyor04 Ocak 2018 Perşembe 21:05
  • Fatih'te silahlı saldırı: Yaralılar var!04 Ocak 2018 Perşembe 20:48
  • Belediye'nin çatışına çıkarak intihara kalkıştı04 Ocak 2018 Perşembe 19:49
  • Öğrenci servisi kaza yaptı: 19 yaralı04 Ocak 2018 Perşembe 17:42
  • Kurubük Koyu'nun kiralama ihalesine sert tepki04 Ocak 2018 Perşembe 16:51
  • Nöbetçi polisin dikkati, faciayı önledi04 Ocak 2018 Perşembe 16:09
  • Adana Valiliği'nden son dakika sel uyarısı!04 Ocak 2018 Perşembe 16:05
  • Girişimcinin tercihi Çankaya04 Ocak 2018 Perşembe 13:51
  • Mimarlar Odası'ndan 11 maddelik öneri04 Ocak 2018 Perşembe 13:42
    • FOTO GALERİ
    • Ne sıklıkta duş almalı: İşte bilimin yanıtı
    • CHP'li vekiller Beşiktaş Belediyesi'nde
    • Sosyal medyada 'Hazinedar' tepkisi!
    VİDEO GALERİ
    • Ece Erken ağlayarak stüdyoyu terk etti
    • CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
    • AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti