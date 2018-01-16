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16.01.2018 12:10

Doğum borçlanması için kim, ne ödeyecek?

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Doğum borçlanması için kim, ne ödeyecek?
2014 itibarıyla sigortadan sonra doğumu olan tüm kadınlara borçlanma hakkı tanındı.

Doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalan Kadın çalışanlar emekli olmak için gerekli gün sayısı şartını doldurmakta zorlanıyor. Bu yüzden doğum borçlanması düzenlemesi doğum nedeniyle iş hayatından uzaklaşan kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanıyor. 2014 itibarıyla sigortadan sonra doğumu olan tüm kadınlara borçlanma hakkı tanındı. 

6 yıl erken emekli

Yani SSK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığı mensubu bütün kadın sigortalılar doğum borçlanması hakkına sahip. Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabilir. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılabilir. Dolayısıyla, her doğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkına sahiptir. 3 çocukta bu süre 2160 gün (6 yıl) olur.

Günlük 21.64 lira

Asgari ücretteki artışla birlikte doğum borçlanması tutarı da arttı. Günlük en düşük borçlanma tutarı 18.96 liradan 21.64 liraya çıktı. Bu yıl tabandan borçlanması yapacak bir anne tek çocuk için (720 gün) en az 15 bin 580 lira, 2 çoçuk için (1440 gün) 31 bin 162 lira, 3 çoçuk için (2160 gün) 43 bin 6742 lira ödeyecek.

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