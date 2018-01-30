Doğu Perinçek: ÖSO'yla ilişkimiz...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında sıcak gündemle ilgili sorulara çarpıcı yanıtlar verdi.

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, ÖSO'nun mevcut konumu üzerine gelen bir soruya şöyle cevap verdi:

Değerli arkadaşlar alet insanı yönetmez insan aleti yönetir. Bizin ÖSO ile ilişkimiz marangoz testere ilişkisidir. Ordumuz marangozdur ve ÖSO stratejik hedefimizde ve bizim emrimizde hareket eder. Biz ÖSO'yu karalar ABD'nin kucağına atarsak Mehmetçiğe kurşun sıktırırız.

Bölgede çeşitli gruplar var. Ama ÖSO'yu kuran esas itibariyle Esad'a karşı isyan eden ordu komutanların etrafındaki ABD destekli unsurlardır. Bu savaş bizim için hayati o yüzden savaşı kazanma odaklı bakacağız.

'EN GÜVENİLİR GÜÇ KONTROL EDEBİLECEĞİNİZ GÜÇTÜR'

Ahmet Hakan'ın ÖSO ile işbirliği şart mı sorusu üzerine Perinçek şunları söyledi:

Ne kadar büyük kuvvet olursa o kadar kazanma iddiası büyür. Savaş en ekonomik en katılımcı ve kısa zamanda zafer alabileceğin süreçte planlanır. Suriye'ye karşı olan ÖSO'yu Fırat Kalkanı operasyonundan sonra tekrar Esad'ın yanında katılma durumları yaşandı. Bu gelişmeler önemli.

Bir de şunu vurgulamak lazım; en güvenilir güç kontrol edebildiğiniz güçtür. Marangoz kandırılmaz. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü Beşar Esad ile Türkiye'nin karşılıklı görüşerek ve buna ÖSO'yu da dahil ederek ele almamız lazım.

'KİMSE ESAD'I DEVİREMEZ'

Perinçek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Afrin operasyonunuyla ilgili ne düşündüğünü ise şöyle anlattı:

Bu durumdan Esad memnun özellikle Mehmet Yuva'nın yazılarını okumanızı öneririm. Esad, ABD güdümlü ÖSO'dan olmaktansa Türkiye'nin yanındaki ÖSO'yu görmekten şikayetçi değil. Şu kaygıyı edinmemiz lazım Türkiye hükümeti ÖSO ile Esad'ı bölgede federasyon şeklinde bir iktidar formülü düşünmesin. Çünkü bu mümkün değil. Türkiye, Suriye, Rusya, İran olduğu sürece bu bölgede kimse Esad'ı iktidardan devirme gibi bir durumu olmaz.

'BİR TARAFTA ABD, İSRAİL BİR TARAFTA BURASI'

Esad Afrin'e girer mi sorusuna Perinçek şu yanıtı verdi:

Kesinlikle mümkün değil çünkü Esad TSK ile karşı karşıya gelmez. Esad meseleye çelişkiler üzerinden bakıyor. Bir tarafta ABD İsrail bir tarafta burası. Ama şu zamanda ÖSO'nun bizim kontrolümüzde savaşması Esad için de önemli. Ankara savaşını örnek verelim. Anadolu beylik kuvvetleri Timur'un tarafına geçtiği zaman Beyazıt'a bir az önce askerlik eden askerlere gidin gelmeyin demedi. Gelin aslanlarım dedi. O yüzden kazanma odaklı bakalım ve özellikle TSK, ÖSO'yu bölgede değerlendirme fikrini kendileri benimsemiştir. TSK'nın öngörüsüdür.

'SİYASİ ÇÖZÜMÜN TEK FORMÜLÜ ASKERİ FORMÜLDÜR'

ÖSO ile işbirliğinin Esad'a ile anlaşmanın önünde engel olup olmadığına dair şu şöyle konuştu:

ÖSO bizim Suriye rejimiyle, Esad'la aramızda bir sorun değil. Bu algıdan çıkalım. Bunlar askeri stratejik açıdan çok yanlış. Biz en kısa zamanda en net cevabı böyle verelim. Bugün siyasi çözümün tek formülü askeri formüldür. Bugün savaşa karşı olmak istiklal savaşına karşı olmaktır.