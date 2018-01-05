Doğu Perinçek: Murat Hazinedar'ın görevden alınması hukuka aykırı

Doğu Perinçek Habertürk'te Enine Boyuna programında Murat Hazinar'ın görevden alınması ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hakkındaki iddialar nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın bu şekilde görevden alınmasının doğru olmadığını söyledi.

Doğu Perinçek, "Beşiktaş Belediye Başkanı hakkındakilerin hepsi bir iddia. Bir mahkeme kararı olmadan milyon nüfüsu olan bir belediye başkanını görevden almak hukuka aykırı, çok yanlış işler yapılıyor, idarenin bu tür uygulamalara girmesi doğru değil.'' dedi.