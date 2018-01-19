Doğu Perinçek adaylığını bu sloganla açıkladı!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin 2019 stratejisine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının, genel başkan olduğunu belirterek, sloganı, "Güneş Doğu'dan doğar" olarak açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV'ye partisinin 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçim statejisi hakkında açıklamalarda bulundu.

"VATAN PARTİSİ'NİN GENEL BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ADAYIDIR"

İttifakla ilgili olarak, "AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, bunlar içinde bizim için programda anlaştığımız zaman Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda görüşmeler olabilir" diyen Perincek, "Vatan Partisi'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı adayıdır. O genel başkan seçilirken ülkeyi yönetsin diye seçiliyor." ifadelerini kullandı

"Türkiye'ye bakarak stratejimizi kuruyoruz" diyen Perinçek, "2019'a giderken Vatan Partisi'nin programı, terörle mücadele etmek, vatan savunmasını sağlamak, üretim ekonomisi, bir bir bunlar gündeme geliyor. Türkiye'nin kurumlarında Vatan Partisi'nin program talepleri yükseliyor" dedi.

"GÜNEŞ DOĞU'DAN DOĞAR"

Kurultay toplayıp Cumhurbaşkanı adayının açıklanacağını ifade eden Perinçek, sloganını, "Güneş Doğu'dan doğar" olarak açıkladı.

Perinçek, Vatan Partisi'nin programını şöyle açıkladı:

"Vatan bütünlüğü ve huzur, üretim ekonomisi, komşularla işbirliği, aydınlanma ve laiklik, Türkiye'nin Avrasya'daki öncülüğü"