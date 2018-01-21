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21.01.2018 15:30

Diyarbakır'da uçak hareketliliği! Peş peşe kalktılar

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Diyarbakır'da uçak hareketliliği! Peş peşe kalktılar
Diyarbakır'da yarım saat içinde 12 savaş uçağı kalktı.

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, (DHA)- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'ye yönelik dün başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ederken, operasyona sağlanan hava desteğinin önemli merkezlerinden Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jes Üssü'nden bugün yarım saat içerisinde 12 adet F-16 savaş uçağı kalkış yaptı.

Türkiye'nin Doğu hava sahasını korumak ile görevli 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki hareketlilik saat 12.21'de başladı ve yarım saat devam ederken, savaş uçakları 2'şer olarak peş peşe havalandı.

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