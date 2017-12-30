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31.12.2017 01:45

Diyarbakır'da polis HDP binasını bastı

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Diyarbakır'da polis HDP binasını bastı
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasında yapılan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olağanüstü kongresinin ardından salona giren polis, afiş ve pankartları toplayarak inceleme yaptı. İncelemenin ardından tutanak tutan polisler, HDP İl binasından ayrıldı.

DHA- DBP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın 5'inci Olağanüstü Kongresi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda bulunan Vedat Aydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Tek liste ile gidilen olağanüstü kongrede DBP Diyarbakır İl Eş Başkanlığı'na İbrahim Çiçek ve Naşide Toprak seçildi. Kongrenin bitmesinin ardından salona giren Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kongre sırasında asılı bulunan pankart ve flamaları toplayarak inceleme yaptı.

 

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Parti binasında polisin arama çalışmaları devam ederken, bina önünde de yoğun güvenlik önlemi alındı. Pankart ve afişlerin incelenmesinin ardından konuya ilişkin tutanak tutan polis ekipleri, daha sonra binadan ayrıldı

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