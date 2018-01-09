  • BIST 116.384
  • Altın 158,715
  • Dolar 3,7554
  • Euro 4,4832
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
09.01.2018 11:40

Diyarbakır'da 69 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

»
Diyarbakır'da 69 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'ın Lice ile Kulp ilçelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır'ın Lice ile Kulp ilçelerinin kırsal kesiminde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle 69 köy ve mezrada bu sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Diyarbakır Valiliği, iki ilçenin mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan; Yalımlı, Akçabudak, Ulucak, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Baharlar, Üçdamlar, Yaprakköy, Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Çiftlik, Leyhosor, Mahmutlu, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Aşağıhodik, Konuklu, Perpank, Yeşilburç, Kilimli, Gelberi, Bilgin, Hegogözer, Koçmarin, Mehmedil, Sağlık, Gönen, Hamzabey, Sıkas, Guçik, Eskiköy, Semezi, Yaka, Karaç, Kayadibi, Baverda ve Kumumirza mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan Ağıllı, Akdoruk, Ağaçlı, Aşağıelmalı, Çağlayan, Kaynakköy, Karpuzlu  köyleri ile Ağıllı, Derecik, Harabe, Güldiken, Dirlik, Kefan, Yukarıelmalı, Deveboynu, Astal, Işıklar, Gümüşsuyu, Soğanlı ve Çotuk mezraları 09 Ocak 2018 Salı günü saat 08.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin nüfusu belli oldu! Artış sürüyor...09 Ocak 2018 Salı 09:54
  • 44 yılın en kurak kışı, barajlar hızla boşalıyor09 Ocak 2018 Salı 09:53
  • Arkadaş dikkati dayı tacizini ortaya çıkardı09 Ocak 2018 Salı 09:51
  • İşte evlenme, boşanma, doğum ve ölüm oranları09 Ocak 2018 Salı 09:26
  • Abdulkadir Selvi'den 17-25 Aralık'la ilgili bomba iddia!09 Ocak 2018 Salı 09:24
  • Böyle torpil görülmedi!09 Ocak 2018 Salı 09:19
  • Otobüsle seyahatte yeni dönem09 Ocak 2018 Salı 09:15
  • AYM’den Gezi eylemcisi için ‘ters kelepçe işkencesi’ kararı!09 Ocak 2018 Salı 09:07
  • "Söz hakkı çevirmenin değil, sansürcü zihniyetin ne yazık ki!"09 Ocak 2018 Salı 09:07
  • Erdoğan'a bomba yanıtı sosyal medyayı sallayan rektörden açıklama09 Ocak 2018 Salı 08:58
    • FOTO GALERİ
    • Ölmeden önce insanların en çok yakındığı 5 pişmanlık
    • Evcil dostlarının ölümünü ölümsüzleştiren insanlar
    • İBB Meclisi’nde Hazinedar protestosu
    VİDEO GALERİ
    • Ahmet Kaya şarkısını söyleyen Seda Sayan sosyal medyayı salladı!
    • Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
    • İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti