Diyanet'ten MEB'e öğretmen geçişleri Meclis gündeminde

Milli Eğitim, kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi CHP’li Baydar soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı;
1- 2002 yılından bu zamana kadar geçen süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığına geçiş yapan 3.771 öğretmen, ayrı ayrı belirtmek üzere hangi branşlarda görev yapmaktadır?
2- 2002 yılından bu zamana kadar, başka Kamu kurum ve kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı’na geçiş yapan toplam kaç personel vardır? Bakanlığınıza geçiş yapan söz konusu personellerden;
A) Hangi kamu kuruluşundan, kaçı memur olarak göreve başlamıştır?
B) Hangi kamu kuruluşundan, kaçı öğretmen olarak göreve başlamıştır?
C) Hangi kamu kuruluşundan, kaçı yönetici olarak göreve başlamıştır?
3- Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmenimiz varken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan kişileri, Bakanlığınızda öğretmen olarak göreve başlatmanızın gerekçeleri nelerdir?
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