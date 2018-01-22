Diyanet'ten MEB'e öğretmen geçişleri Meclis gündeminde

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan 3771 kişinin, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçmesini Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın yazılı olarak yanıtlaması istemi ile yeni bir soru önergesi verdi.

Milli Eğitim, kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi CHP’li Baydar soru önergesinde şu sorulara yanıt aradı; 1- 2002 yılından bu zamana kadar geçen süre içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan Milli Eğitim Bakanlığına geçiş yapan 3.771 öğretmen, ayrı ayrı belirtmek üzere hangi branşlarda görev yapmaktadır? 2- 2002 yılından bu zamana kadar, başka Kamu kurum ve kuruluşlarından Milli Eğitim Bakanlığı’na geçiş yapan toplam kaç personel vardır? Bakanlığınıza geçiş yapan söz konusu personellerden; A) Hangi kamu kuruluşundan, kaçı memur olarak göreve başlamıştır? B) Hangi kamu kuruluşundan, kaçı öğretmen olarak göreve başlamıştır? C) Hangi kamu kuruluşundan, kaçı yönetici olarak göreve başlamıştır? 3- Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmenimiz varken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev yapan kişileri, Bakanlığınızda öğretmen olarak göreve başlatmanızın gerekçeleri nelerdir?