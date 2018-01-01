Diyanet'ten 9 bin 500 personel alım ilanı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 6 bini imam olmak üzere 9 bin 500 personel alınacak.

ANKARA, (DHA)- Başbakan Binali Yıldırım tarafından geçtiğimiz gün açıklanan, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın detaylarını verdiği Diyanet’e 9 bin 500 personel alımına ilişkin ilan başkanlığın internet sitesinde yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 bin imam hatip, 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 600 müezzin kayyım olmak üzere toplam 9 bin 500 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.

Başvuracak adayların KPSS'den en az 50 puan almış olması gerektiği belirtilirken, başvuruların 16 Ocak'ta sona ereceği bildirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı, başvuracak adaylarda şu kriterlere göre seçim yapılacağını bildirdi:

"657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen şartları taşımak, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu, İlahiyat Ön lisans veya İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak, (Müezzin-kayyım unvanına başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip olmak).

Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124; Ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123; Ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 (elli) puan almış olmak, başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Kur'an kursu öğreticiliği için bayan olmak.

Hafız olmak (Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için) Halen başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecek."