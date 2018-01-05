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05.01.2018 05:00

Diyanet, sitesindeki skandal bilgileri kaldırdı

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Diyanet, sitesindeki skandal bilgileri kaldırdı
Diyanet işleri Başkanlığı, kız çocuklarının dokuz, erkeklerin 12 yaşında evlenebileceğine yönelik bilgileri sitesinden kaldırdı.

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesindeki ‘Dini Kavramlar Sözlüğü‘nde iki ayrı başlık halinde buluğ çağına giren kızlar ve erkeklerin evlenebileceği bilgisi yer alıyordu. Bu bilgiler sözlüğün başka bir bölümünde yer alan kızların dokuz erkeklerin 12 yaşında buluğ çağına girdiği bilgisiyle birleşince bir skandal ortaya çıkmıştı.

Çocuk yaşta evliliklere karşı olduğuna vurgu yapan Diyanet, bilgilerin çarpıtılarak haberleştirildiğini açıklamıştı.

Tepkileri dindirmeyen bu açıklamanın ardından Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş bu sabah yeni bir açıklama yaptı ve kurumun nihai resmi görüşünü dile getirdi: “Kızlar 17, erkekler 18 yaşında evlenebilir.”  

Bu açıklamayla birlikte, Diyanet internet sitesinden ‘Dini Kavramlar Sözlüğü’ne ulaşılamaz oldu. Sözlüğe girmek isteyenler an itibariyle Diyanet’in ana sitesine yönlendiriliyor.

Türk Medeni Kanunu, halen aile ve mahkemenin onay vermesi durumunda 17 yaşında evliliğe izin veriyor.

(diken)

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