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30.12.2017 16:30

Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı'ndan Ecevit'e hakaret

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Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı'ndan Ecevit'e hakaret
Türkiye Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman AKP'yi överken eski Başbakan Bülent Ecevit için ağır bir hakarette bulundu.

Yenice Merkez Yeşil Cami'de 18 Aralık günü yapılan toplantıya imam olan Türkiye Diyanet Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman misafir olarak katıldı. Siyasi mesajlar veren Yaman AKP'yi överken eski Başbakan Bülent Ecevit için ağır bir hakarette bulundu.

Mehmet Yaman konuşmasında, “Geçmiş hükümetlerin bize ne verdiği ortada, bu hükümetten istediğimizi alıyoruz. Geçmişte bu yakınlığı göremiyorduk. Kendine mukayyet olamayan başbakanlardan, altı bezlenen, altını ıslatan Başbakan'dan bu millete ne fayda gelir” dedi.

‘ASANSÖRSÜZ ÜST KATA ÇIKAMAYAN…'

Sözcü'den Ali Ekben Ertürk'ün haberine göre, bu sözler tepki çekerken Sözcü'ye konuşan Yaman yine şu şaşırtan açıklamayı yaptı:

“O toplantıda geçmiş dönemlerde yaşadığımız sıkıntılardan söz ettim. Ecevit'in sağlık problemleri vardı, bunu herkes biliyor. Asansör olmadan bir üst kata çıkamayan bir başbakan vardı. Sağlık problemi olan Ecevit'e hükümet kurdurdular dedim.” Yaman, Ecevit için “Altını ıslatan başbakan” sözünü söyleyip söylemediği konusunda ise “Söylediğimi hatırlamıyorum, ama söylediysem de özür dilemesini bilirim” dedi.

“DENSİZLİK YAPTI”

Müftü Mehmet Bayam ise Ecevit'e hakaret eden sendikacı için, “Kendisini biz misafir ettik. Sendikal faaliyetler hakkında bilgi beyan etmesi için söz hakkı verdik. Ama bu arkadaşımız sendika işlerini aştı. Bizi zora soktu. Böyle konuşacağını bilseydim elbette söz hakkı vermezdim. Densizlik yaptı. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun, bizler devlet memuruyuz ve bu ülkenin devlet adamlarına laf söylemeyi hoş görmeyiz. Dinimiz, ölülerin arkasından konuşmayı men eder” açıklamasını yaptı

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