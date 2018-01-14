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14.01.2018 23:10

Diyanet İşleri Başkanı: Uyanık olmamız lazım

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Diyanet İşleri Başkanı: Uyanık olmamız lazım
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş "Mescid-i Aksa Müslümanlardan koparılmaya çalışılıyor. Bu konuda bizim hep uyanık olmamız lazım." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslüman toplumlara birlik çağrısı yaparak, "Müslümanlar birbiriyle uğraşırken, bir taraftan yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz gidiyor. Bir taraftan Kudüs 'İsrail'in başkenti' ilan ediliyor. Bir taraftan Mescid-i Aksa Müslümanlardan koparılmaya çalışılıyor. Bu konuda bizim hep uyanık olmamız lazım." dedi.

Erbaş, ABD ziyareti kapsamında New York'ta Müslüman Sivil Toplum  Örgütü (STK) temsilcileri ile bir araya geldi.

Ümmet birliğinin önemine değinen ve bir ay önce Başbakan Binali  Yıldırım ile Bangladeş'te Arakanlı Müslümanları ziyaret ettiklerini anımsatan  Erbaş, oradaki Müslümanların durumunu gördüklerini ancak dünyanın diğer  yerlerindeki özellikle varlıklı Müslümanların orada olmamalarından üzüntü  duyduklarını dile getirdi.

Aynı şekilde 3,5 milyon Suriyelinin acılar içinde ülkelerinden kaçarak  Türkiye'ye geldiğini, bazılarınınsa başka ülkelere gittiğini anlatan Erbaş,  "Maalesef varlıklı insanların, Müslüman olsun, gayrimüslim olsun çok fazla  elinden geleni yapmadıklarını görüyoruz. Onun için şunu bizim yeniden  hatırlamamız lazım. İslam, dünyanın dengesini bozmak isteyenlere fırsat vermemek  ve dengesi bozulan dünyanın tekrar dengesini kurmak için gönderilmiş bir dindir."  diye konuştu.


Erbaş, İslam'daki tüm ibadetlerin öne çıkan hikmetlerinden birisinin  bu dengeyi sağlamak olduğunu ve insanların zulümden kaçınması gerektiğini  vurguladı.

Dünyanın bir tarafında her 3,5 saniyede bir insanın açlıktan öldüğünü,  diğer tarafta ise her 3,5 saniyede çok yemekten ölen insanların olduğu örneğini  veren Erbaş,  Müslümanların yaşadıkları her yerde denge dininin mensubu  olduklarını çevrelerine hissettirmeleri gerektiğini, İslam medeniyetinin bunun  örnekleriyle dolu olduğunu ancak günümüzde bu dengenin bozulduğunu ifade etti.

Erbaş, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Tarihten gelen birlikte yaşama tecrübemizi, farklı ırklardan,  dinlerden ve mezheplerden kim olursa olsun barış içinde insanların yaşaması  noktasında mutlaka katkı sağlamalıyız. Çünkü dinimizin adının anlamı barıştır  zaten. Bunun için olmazsa olmazlarımızdan en çok önem vermemiz gereken konulardan  birisi eğitimdir. Din eğitimi, ahlak eğitimi, genel eğitim. Cehalet kötülüklerin  anasıdır. O cehaleti ortadan kaldıracak şey de bilgidir, eğitimdir, ilimdir.  Burada tabii Müslümanların, bilgiyi gençlere, çocuklara ulaştırmaları için en  önemli vasıtalarımız okulların haricinde camilerimiz. Camilerimizi bu konuda çok  iyi değerlendirmemiz gerekir."

İslamofobi ile mücadelede dini eğitiminin önemini vurgulayan Erbaş,  gençlerin İslamofobi tezlerine katkı sağlayacak hal ve hareketlerden uzak  tutulması gerektiğini söyledi.

İslam'ın benimsemediği ve İslamofobiyi destekleyen bir din anlayışının  ortaya çıktığını ve birilerinin bunu manipüle ettiğine dikkati çeken Erbaş, bu  durumun da İslam karşıtlığına neden olduğunu anlattı.

Erbaş, şunları kaydetti:

"Birileri o grupların eline silah verip terör örgütü haline dahi  getirebiliyor. Dünyanın dengesini bu şekilde bozmak için gayret ediyorlar. Yanlış  din algıları, DEAŞ, FETÖ, Boko Haram, Şebab gibi örgütlerin ortaya çıkmasına  sebep oluyor ve onlar da gözlerini kırpmadan insan öldürecek derecede bir din  algısı içine girmiş oluyorlar. Tabii şu anda bizi bekleyen ya da yaşadığımız en  tehlikeli konulardan birisi Müslümanlar arasında mezhepçilik düşüncesini yaymak   ve mezhepleri birbirine kışkırtmaktır. Buna bizler asla fırsat vermemeliyiz.  Mezhepler haktır ama mezhepçilik doğru değildir. Müslümanlar birbiriyle  uğraşırken bir taraftan yer altı ve yer üstü zenginliklerimiz gidiyor. Bir  taraftan Kudüs 'İsrail'in başkenti' ilan ediliyor. Bir taraftan Mescid-i Aksa  Müslümanlardan koparılmaya çalışılıyor. Bu konuda bizim hep uyanık olmamız lazım.  Onun için ısrarla yorulmadan hakkı ve adaleti yaygınlaştırmaya çalışmamız  gerekiyor."


Erbaş, konuşmasının ardından STK temsilcilerini dinledi. STK  temsilcileri ise Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Arakanlı  Müslümanlara gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

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