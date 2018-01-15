DİSK gerçek işsiz sayısını açıkladı

DİSK'e bağlı Araştırma Dairesi, TÜİK'in makyajlı işsizlik rakamlarını yalanladı. Açıklamada Türkiye'deki geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 834 bin, işsizlik oranının yüzde 17,1 olduğu vurgulandı.

DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR), TÜİK'in makyajlı işsizlik rakamlarını yalanladı. Açıklamada Türkiye'deki geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 834 bin, işsizlik oranının yüzde 17,1 olduğu vurgulandı.

DİSK-AR'ın aylık raporunun satır başları şöyle:

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) 15 Ocak 2018 günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in açıkladığı Ekim 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Ekim 2017 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdi. DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır.

TÜİK verilerine göre dar tanımlı ve mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise 3 milyon 274 bin olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 5,8 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

Kadın işsizliği yüzde 14, genç kadın işsizliği ise 25,7 olarak açıklandı.

Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı (NEET) yüzde 24,1 oldu.

TÜİK, Ekim 2017 dönemi istihdam artışını 1 milyon 378 bin olarak açıkladı.

TÜİK’e göre 2017 döneminde sigortalı-kayıtlı istihdam artışı 895 bin.

Ekim 2017 dönemindeki istihdam artışının 483 bini kayıt dışı olarak gerçekleşti.

SGK ise Ekim 2017 için sigortalı istihdam artışını 1 milyon 946 bin olarak açıkladı. Zorunlu sigortalı sayısı 681 bin artarken stajyer, kursiyer, bursiyer ve çırak sayısı 1 milyon 165 bin arttı.