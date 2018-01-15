  • BIST 114.425
  • Altın 163,100
  • Dolar 3,7820
  • Euro 4,6343
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
15.01.2018 15:35

DİSK gerçek işsiz sayısını açıkladı

»
DİSK gerçek işsiz sayısını açıkladı
DİSK'e bağlı Araştırma Dairesi, TÜİK'in makyajlı işsizlik rakamlarını yalanladı. Açıklamada Türkiye'deki geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 834 bin, işsizlik oranının yüzde 17,1 olduğu vurgulandı.

DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR), TÜİK'in makyajlı işsizlik rakamlarını yalanladı. Açıklamada Türkiye'deki geniş tanımlı işsiz sayısının 5 milyon 834 bin, işsizlik oranının yüzde 17,1 olduğu vurgulandı. 

DİSK-AR'ın aylık raporunun satır başları şöyle: 

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) 15 Ocak 2018 günü Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK’in açıkladığı Ekim 2017 dönemi Hanehalkı İşgücü Araştırması ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan Ekim 2017 dönemi sigortalı istatistiklerini değerlendirdi. DİSK-AR’ın işsizlik ve istihdama ilişkin değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır.

TÜİK verilerine göre dar tanımlı ve mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 10,3 olarak gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış işsiz sayısı ise 3 milyon 274 bin olarak gerçekleşti.

Geniş tanımlı işsiz sayısı 5,8 milyon, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17,1 olarak gerçekleşti.

Genç işsizlik oranı yüzde 19,3 olarak gerçekleşti.

Kadın işsizliği yüzde 14, genç kadın işsizliği ise 25,7 olarak açıklandı.

Ne istihdam ne de eğitimde olan gençlerin oranı (NEET) yüzde 24,1 oldu.

TÜİK, Ekim 2017 dönemi istihdam artışını 1 milyon 378 bin olarak açıkladı.

TÜİK’e göre 2017 döneminde sigortalı-kayıtlı istihdam artışı 895 bin.

Ekim 2017 dönemindeki istihdam artışının 483 bini kayıt dışı olarak gerçekleşti.

SGK ise Ekim 2017 için sigortalı istihdam artışını 1 milyon 946 bin olarak açıkladı. Zorunlu sigortalı sayısı 681 bin artarken stajyer, kursiyer, bursiyer ve çırak sayısı 1 milyon 165 bin arttı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşsizlik rakamları açıklandı15 Ocak 2018 Pazartesi 10:07
  • ZAM ÜSTÜNE ZAM! Bu geceden itibaren...15 Ocak 2018 Pazartesi 10:02
  • Milyar dolarlık kredi nasıl olur da iki yıl ertelenir?15 Ocak 2018 Pazartesi 09:40
  • Birleşik Kamu-İş: Çalışanlar refah artışından payına düşeni istiyor15 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
  • Yüksek enflasyon evlilik maliyetlerini de vurdu!15 Ocak 2018 Pazartesi 08:05
  • Milyonlarca araç sahibine ceza yolda!15 Ocak 2018 Pazartesi 08:05
  • Wall Street'ten bitcoin uyarısı: 2018'in sonuna kadar...12 Ocak 2018 Cuma 18:18
  • Yıl sonu dolar beklentisi açıklandı12 Ocak 2018 Cuma 17:33
  • Euro, 3 yılın zirvesini gördü12 Ocak 2018 Cuma 17:07
  • Merkez Bankası dolar kuru ve enflasyon beklentisini açıkladı12 Ocak 2018 Cuma 15:44
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu "OHAL'de Yeter Forumu"na katıldı
    • Hamile kalmanızı sağlayacak vitamin kaynakları
    • Çok güleceksiniz: Yurdum insanı şaşırtmayı sürdürüyor
    VİDEO GALERİ
    • Gazeteci Baki Avcı için Sözcü Gazetesi'nde tören düzenlendi
    • 'Judocu Dayı' sosyal medyayı salladı!
    • İşçi servisi park halindeki kamyona çarptı: 12 yaralı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti