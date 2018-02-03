Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı, DHKP-C üyesi Mehmet Doğan'ı Türkiye’ye iade etmeyen Yunanistan’a tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır” dendi.

Dışişleri’nden yapılan açıklama şöyle:

28 Kasım 2017 tarihinde Atina’da düzenlenen operasyonla yakalanan DHKP/C mensubu Memet Doğan’a ilişkin iade talebimizin Atina Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi büyük hayal kırıklığı yaratmıştır.

Yunan mahkemelerinin terör örgütlerini kollayan yaklaşımına yeni bir örnek olan bu kararı, Yunanistan’ın terörle mücadele konusunda uluslararası sorumluluğuyla bağdaşmadığı gibi, iyi komşuluk ilişkilerine de yakışmamaktadır.

Bundan sonraki süreçte Yunan yargısının siyasi baskılardan uzak, hukuka uygun ve adil kararlar vermesini bekliyoruz.