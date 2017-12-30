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31.12.2017 01:45

Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki

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Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'ine siyasi sığınma hakkı verildi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı geç saatlerde yaptığı açıklama ile Yunanistan'ın kararına sert tepki gösterdi.

Açıklamada, kararın ikili ilişkilere etkisinin olacağı belirtildi ve 'Yunanistan darbecileri koruyan bir ülke olduğunu ortaya koydu' denildi. Yunanistan sekiz darbeci askerden birinin iltica talebini kabul etti. Asker serbest bırakıldı.

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade talebini reddetmişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışileri Bakanlığından, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden 1'inin sığınma başvurusun Yunanistan tarafından kabul edilmesinin ardından açıklama geldi:

"15 Temmuz darbe girişimine katılan sekiz darbeciden birine sığınma hakkı veren Yunanistan, bu kararı ile darbecileri koruyan ve onlara kucak açan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.

Türkiye’de demokratik düzeni hedef alan, güvenlik güçlerimizden ve sivillerden yüzlerce vatandaşımızı şehit eden suçluların ülkemizde adalet önünde hesap vermesini yeniden engelleyen Yunanistan, terör ve suçla mücadele konusunda bir müttefik ülkeden beklediğimiz destek ve işbirliğini göstermemiştir.

Siyasi saiklerle alındığını düşündüğümüz bu kararın Yunanistan’la ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konulardaki ortak çalışmalarımız üzerinde kuşkusuz etkileri olacaktır."

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