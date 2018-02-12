Dışişleri’nden o ülkeye uyarı: Gerekli adımları atarız

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin , Doğu Akdeniz'de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürdüğünü ileri sürerek uyardı.

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri karşısında, Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile gerekli adımları atmaya da kararlı olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığı belirtilen Rum yönetiminin, Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen Doğu Akdeniz’de tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekildi.

KKTC’YE DESTEK

Açıklamada, bu çerçevede son olarak, Rum yönetiminin sözde münhasır ekonomik bölgesindeki 3 numaralı parselde çalışmalara başlanmasının amaçlandığının görüldüğü belirtilerek Kıbrıs Türk halkının bu konudaki haklı endişelerini paylaşan Türkiye’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün yaptığı açıklamayı da desteklediğinin altı çizildi. Açıklamada Türkiye’nin daha önce de defalarca vurguladığı üzere Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceği gibi, Kıbrıs Türk tarafına verdiği destek çerçevesinde KKTC ile gerekli adımları atmaya da kararlı olduğu vurgulandı. 3 numaralı parsel Kıbrıs’ın doğu kıyılarının açıklarında yer alıyor.