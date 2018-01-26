  • BIST 120.702
  • Altın 163,139
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
26.01.2018 22:00

Dışişleri'nden Davos'ta konuşan Trump'a tepki

»
Dışişleri'nden Davos'ta konuşan Trump'a tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: "Trump'ın Davos'ta Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşılıyoruz"

DHA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yla Davos'ta gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsüne ilişkin sarfettiği ifadeler hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "ABD Başkanı Trump'ın 25 Ocak 2018 tarihinde Davos'ta İsrail Başbakanı Netanyahu'yla birlikte gerçekleştirdiği basın toplantısında İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'ün statüsü konusunda telaffuz ettiği ifadeleri endişeyle karşılıyoruz.

 

ABD YÖNETİMİ'NİN BM GÜVENLİK KONSEYİ VE GENEL KURULU KARARLARI BAŞTA OLMAK ÜZERE ...

Sözkonusu ifadeler, ABD Başkanı'nın ve yakınındaki kişilerin bölgenin gerçeklerinden ve sorunun dinamiklerinden ne derece uzak olduğunu göstermektedir. Kudüs'ün nihai statüsü, tartışmasız olarak, İsrail-Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı çözümüne yönelik barış sürecinin öteden beri en temel unsurları arasında yeralmaktadır. Uluslararası toplumun çözüm sürecine ilişkin yerleşik parametrelerinin ABD Yönetimi'nin BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu kararları başta olmak üzere uluslararası hukuka aykırı  şekilde aldığı ve esasen uluslararası toplum tarafından reddedilen  tek taraflı bir kararla tadili mümkün değildir. 


SIĞ VE BASİRETSİZ BİR DÜŞÜNCE YAPISININ ARABULUCU ROLÜ OYNAMASI BEKLENEMEZ

Aynı şekilde, İsrail-Filistin sorununun çözüm sürecine, taraflardan sadece birinin istek ve beklentilerini yerine getirip, diğer tarafı dışlayarak, hatta cezalandırarak katkıda bulunulamayacağı açıktır. Bu şekilde sığ ve basiretsiz bir düşünce yapısının Ortadoğu'nun  barış ve istikrarını doğrudan ilgilendiren bir meselede arabulucu rolü oynaması beklenemez. 
 

ABD'NİN İVEDİLİKLE, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN KARARLARINA SAYGI GÖSTERMESİ ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ

ABD'nin ivedilikle, daimi üyesi bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin kararları başta olmak üzere, uluslararası toplumun bu konudaki güçlü iradesine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahraman: Cihat olmadıkça ilerleme olmaz...26 Ocak 2018 Cuma 16:41
  • Engin Altay'dan çok sert açıklamalar: Allah onun belasını versin...26 Ocak 2018 Cuma 16:27
  • Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti26 Ocak 2018 Cuma 16:14
  • Meral Akşener'den AKP'ye Esad çağrısı26 Ocak 2018 Cuma 16:07
  • Kılıçdaroğlu: Kalbimiz Afrin'de askerlerimiz için atıyor26 Ocak 2018 Cuma 15:40
  • Eminağaoğlu pazartesi günü adaylığını açıklayacak26 Ocak 2018 Cuma 15:39
  • DP'den DSP'ye 'uyum yasası' ziyareti26 Ocak 2018 Cuma 15:31
  • Karamollaoğlu'ndan AKP'ye uyarı: Başka hatalar geçicidir ama...26 Ocak 2018 Cuma 15:22
  • Erdoğan istedi AKP'de bir il başkanı daha görevden alındı26 Ocak 2018 Cuma 15:13
  • CHP'li Arık’tan Afrin gazisi Yüzbaşı Özdağan'a ziyaret26 Ocak 2018 Cuma 14:27
    • FOTO GALERİ
    • Kas büyütme yağı kollarını bu hale getirdi
    • Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
    • Kılıçdaroğlu Kartal'da tapu dağıtım törenine katıldı
    VİDEO GALERİ
    • Hatay Reyhanlı'ya roket atıldı!
    • İstanbul'da kamyon alt geçide sıkıştı
    • Sosyal medyayı yıktı geçti: Herkes onu konuşuyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti