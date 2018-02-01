  • BIST 119.044
  • Altın 161,378
  • Dolar 3,7353
  • Euro 4,6615
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 1 °C
01.02.2018 22:55

Dışişlerinden çok konuşulacak Suriye iddiası...

»
Dışişlerinden çok konuşulacak Suriye iddiası...
Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Türkiye’nin Suriye yönetimiyle doğrudan temasta olmadığını belirtti.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Sputnik’e verdiği demeçte Ankara’nın Şam’la temaslarını Rusya ve İran üzerinden devam ettirdiğini, Suriye yönetimiyle doğrudan temasın olmadığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, “Rusya ile aramızda yapıcı temaslar devam ediyor, İdlib ve diğer konularda anlaşma sağlıyoruz, şimdi de Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni başarıyla tamamladık. Biz, Rusya’nın da Suriye’de barış yapılmasını istediğine inanıyoruz. Biz de, onlar da hem diplomatik düzeyde, hem de ‘sahada’ gayret göstermek istiyoruz ve bu nedenle başarılı bir çalışma yapıyoruz. Suriye rejimiyle doğrudan temasımız yok, onlarla Rusya ve İran üzerinden bağlantıya geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki ateşkes ihlallerinin önemli derecede azaldığına dikkat çeken kaynak, “Ancak bazen provokasyonlar oluyor. Bu durumlar her zaman rejime bağlı değil. Suriye’deki çatışmaların sona ermesinin ve bir an önce barışın gelmesinin herkesin yararına olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Obama ilk kez o an hakkında konuştu01 Şubat 2018 Perşembe 18:25
  • BM'den Rusya, İran ve Türkiye'ye flaş çağrı01 Şubat 2018 Perşembe 17:45
  • IŞİD Iraklı generali öldürdü01 Şubat 2018 Perşembe 15:03
  • Akademisyen Ramadan tecavüz suçlamasıyla gözaltında01 Şubat 2018 Perşembe 14:47
  • Ünlü fast food zincirinde skandal01 Şubat 2018 Perşembe 14:00
  • Heniyye'nin 'terör listesine' alınmasına tepki01 Şubat 2018 Perşembe 13:57
  • Trump'tan Suriyelilerle ilgili flaş karar01 Şubat 2018 Perşembe 13:54
  • Uluslararası hekim örgütlerinden Erdoğan’a mektup01 Şubat 2018 Perşembe 13:39
  • İstanbul Sözleşmesi Almanya'da yürürlüğe girdi01 Şubat 2018 Perşembe 13:15
  • Birleşik Krallık hükümetinden önemli karar: Brexit...r01 Şubat 2018 Perşembe 13:04
    • FOTO GALERİ
    • Sıcak havayı görenler Taksim'e akın etti
    • Ankara'daki patlamadan ilk görüntüler!
    • Peynir üretiminde yapılan skandal sahtekarlıklar!
    VİDEO GALERİ
    • Adnan Oktar'dan sert tepki: Kerhanelerden alınan vergilerle...
    • Ünlü fast food zincirinde skandal
    • Üsküdar'daki feci kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti