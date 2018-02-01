Dışişlerinden çok konuşulacak Suriye iddiası...

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Türkiye’nin Suriye yönetimiyle doğrudan temasta olmadığını belirtti.

Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Sputnik’e verdiği demeçte Ankara’nın Şam’la temaslarını Rusya ve İran üzerinden devam ettirdiğini, Suriye yönetimiyle doğrudan temasın olmadığını belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, “Rusya ile aramızda yapıcı temaslar devam ediyor, İdlib ve diğer konularda anlaşma sağlıyoruz, şimdi de Soçi’deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni başarıyla tamamladık. Biz, Rusya’nın da Suriye’de barış yapılmasını istediğine inanıyoruz. Biz de, onlar da hem diplomatik düzeyde, hem de ‘sahada’ gayret göstermek istiyoruz ve bu nedenle başarılı bir çalışma yapıyoruz. Suriye rejimiyle doğrudan temasımız yok, onlarla Rusya ve İran üzerinden bağlantıya geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki ateşkes ihlallerinin önemli derecede azaldığına dikkat çeken kaynak, “Ancak bazen provokasyonlar oluyor. Bu durumlar her zaman rejime bağlı değil. Suriye’deki çatışmaların sona ermesinin ve bir an önce barışın gelmesinin herkesin yararına olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.