Dışişleri'nden Çipras'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Davos'ta "Türkiye agresif komşu" diyen Çipras'a tepki geldi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, dün Davos'taki Dünya Ekonomik forumunda yaptığı konuşmada, Türkiye hakkında "agresif komşu" açıklaması yapmıştı.

Çipras'ın bu sözlerine bugün Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı yazılı açıklamada, "Yunanistan Başbakanı Çipras'ın dün Davos'ta ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Aksoy şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan Başbakanı Çipras’ın dün Davos’ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras’ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor."