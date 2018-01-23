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23.01.2018 04:30

Dışişlerinden açıklma: PYD ve YPG, o kongreye katılmayacak

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Dışişlerinden açıklma: PYD ve YPG, o kongreye katılmayacak
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Ankara'nın PYD ve YPG'nin Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılımını bloke ettiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan yetkili, "Türkiye onay vermediği için PYD ve YPG, Soçi'deki kongreye katılmayacak. Türkiye'nin karşı olduğu hiçbir grup Soçi'deki kongreye katılamaz. Katılımcı listesi Rusya, Türkiye ve İran tarafından müşterek olarak kabul ediliyor" dedi.

RUS DIŞİŞLERİ: KONGRE 29-30 OCAK'TA YAPILACAK

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Soçi'deki kongrenin 29-30 Ocak'ta yapılacağını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Bakanlık, 29-30 Ocak'taki kongreyi takip edecek gazeteciler için akreditasyon sürecinin başladığını duyurdu.

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