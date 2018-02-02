Dışişleri'nden ABD'ye Haniye tepkisi

Türkiye, Hamas Lideri İsmail Haniye’nin ABD tarafından “Küresel Teröristler” listesine alınması kararını eleştirdi.

ANKA - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, kararın sahada “gerçekleri gözardı ettiğini” belirterek, kararın olası etkilerinden endişe duyduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsmail Haniye’nin ABD tarafından “Küresel Teröristler” listesine alınmasına ilişkin bir soru üzerine ABD’nin bu kararına tepki gösterdi. Aksoy şunları söyledi:

“KARARIN GAZZE’YE YARDIMIMIZI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

“ABD Yönetimi’nin sahadaki gerçekleri gözardı eden sözkonusu kararının Ortadoğu Barış Süreci ve bu meyanda Filistinlilerarası uzlaşı ve barış çabalarını sekteye uğratmasından endişe duyuyor, bu kararın ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardım ve ekonomik kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilememesini temenni ediyoruz.”

Aksoy, “Hamas’ın Filistin siyasi hayatının önemli bir gerçekliği olduğunu dikkate almayan bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır” ifadelerini de sözlerine ekledi.