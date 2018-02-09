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10.02.2018 04:05

Dirseğinden çıkan canlı şoke etti

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Dirseğinden çıkan canlı şoke etti
ABD Los Angeles'ta 11 yaşındaki çocuğun dirseğindeki bir yumru giderek büyüyordu.

Doktorlar, 11 yaşındaki bir çocuğun içinde büyüyen 4 milimetrelik salyangoz çıkardılar.

Daily Mail'de yer alan habere göre; ABD'nin Los Angeles şehrinde meydana gelen bu tuhaf olay tıp literatürüne girdi.

11 yaşındaki çocuğun dirseğindeki bir yumru giderek büyüyordu. Hastaneye götürülen ismi açıklanmayan çocuğun dirseğine hemen müdahale edildi. Böyle bir vakanın ilk defa görülüyor olması, onun tıp literatürüne geçmesine neden oldu. 

Çocuğun kolundaki salyangoz çıkarıldı ancak hikayesini arkadaşlarıyla paylaşmak isteyen çocuk, salyangozu da yanında götürmek istedi.

Salyangozun türünün deniz salyangozu olduğu belirtildi.

Loma Linda Üniversitesi pediatri bölümündeki doktorlar, bu tuhaf vakayı BMJ Vaka Raporlarında yayınladılar.

Çocuğun binlerce yumuşakçaya ev sahipliği yapan bir havuzda oynarken salyangoz yumurtasının yaraya temas ettiği düşünülüyor.

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