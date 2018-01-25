Diriliş Ertuğrul'da Afrin operasyonuna gönderme

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul'a yeni sezon öncesi Orhan Kılıç, Ogün Kaptanoğlu ve Aslıhan Güner dahil olmuştu.

Dizinin son yayınlanan dün akşamki bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna gönderme yapıldı. Peki 4. sezonu devam eden 'Diriliş Ertuğrul'da kim kimdir? İşte oyuncular, rolleri ve Zeytin Dalı Harekatı göndermesi...

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.

Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.