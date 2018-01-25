  • BIST 119.719
  • Altın 163,928
  • Dolar 3,7462
  • Euro 4,6514
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
25.01.2018 18:10

Diriliş Ertuğrul'da Afrin operasyonuna gönderme

»
Diriliş Ertuğrul'da Afrin operasyonuna gönderme
Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Esra Bilgiç, Cengiz Coşkun ve Hülya Darcan gibi oyuncuların yer aldığı 'Diriliş Ertuğrul'a yeni sezon öncesi Orhan Kılıç, Ogün Kaptanoğlu ve Aslıhan Güner dahil olmuştu.

Dizinin son yayınlanan dün akşamki bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonuna gönderme yapıldı. Peki 4. sezonu devam eden 'Diriliş Ertuğrul'da kim kimdir? İşte oyuncular, rolleri ve Zeytin Dalı Harekatı göndermesi...

TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un bu haftaki bölümüne Ertuğrul bey ve arkadaşlarının namaz kılıp dua ettiği sahneler damga vurdu.

Karacahisar Kalesi'nin fethi öncesi Ertuğrul bey ve arkadaşlarının dua sahnesinde "Biz cihana adaleti sağlamak için yola çıktık" sözleri Afrin operasyonuna gönderme olarak yorumlandı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sosyal medyada geçirdiğimiz zaman çok arttı25 Ocak 2018 Perşembe 11:10
  • İşte sosyal medyada gördüğünüz Afrin yalanları25 Ocak 2018 Perşembe 11:03
  • İranlı bakan hangi yandaş gazeteye yazdı?25 Ocak 2018 Perşembe 10:42
  • Nazlı Ilıcak'tan mektup var: Sevgili Emin Çölaşan...25 Ocak 2018 Perşembe 09:57
  • Fatih Altaylı uyardı: Birkaç kişi de “Savaşa karşıyım” diyebilsin!25 Ocak 2018 Perşembe 09:40
  • Atilla Taş: Gezi'deki ölümler benim için kırılma noktası oldu25 Ocak 2018 Perşembe 08:37
  • Daily Telegraph: Batı, Rusya'nın oyununa gelmemeli25 Ocak 2018 Perşembe 08:30
  • Abdulkadir Selvi: Suriye'de SDG'yi Kandil yönetiyor25 Ocak 2018 Perşembe 07:48
  • Ahmet Hakan: Erdoğan yanıldı mı? Yoksa...25 Ocak 2018 Perşembe 07:37
  • "Türkiye'yi Suriye karşısında çok daha uzun bir süreç bekliyor"25 Ocak 2018 Perşembe 07:32
    • FOTO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Ekmek Üreticileri Federasyonu'na ziyaret
    • İşte Facebook ve Twitter'da gördüğünüz Afrin yalanları
    • Kayseri'den kar manzaraları
    VİDEO GALERİ
    • Kılıçdaroğlu'ndan Trump-Erdoğan görüşmesi hakkında ilk açıklama
    • Kapınızı sakın 3 kez kilitlemeyin, işte nedeni...
    • CHP'li Kadıköy Belediyesi ile İBB arasında 'otopark' gerginliği
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti