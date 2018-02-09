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09.02.2018 03:25

Diriliş Ertuğrul'a reyting şoku!

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Diriliş Ertuğrul'a reyting şoku!
Sen Anlat Karadeniz, çarşamba günleri reyting birinciliğini kimselere bırakmayan Diriliş Ertuğrul'u bir kez daha tahtından etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi başladığı günden itibaren gündemden düşmedi. Dizi eleştirilmesinin aksine reytingde zirveyi kaptı.

DİRİLİŞ'İ BİRİNCİLİKTEN ETTİ

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul, çarşamba günü reytinglerini elden bırakmıyordu. Sen Anlat Karadeniz başladı başlayalı eleştirilere maruz kalsa da reytinglerde zirveye oturdu.

7 Şubat tarihinde; atv'de yayınlanan "Sen Anlat Karadeniz" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada TRT 1'de ekrana gelen "Diriliş Ertuğrul" dizisi ve 3. sırada ise "Sen Anlat Karadeniz"in özeti yer aldı.

AB'de 1.'lik "Diriliş Ertuğrul"un, 2.'lik "Sen Anlat Karadeniz"in, 3'ncülük ise "Diriliş Ertuğrul"un özetinin oldu.

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