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03.01.2018 20:05

Dilipak'tan çok konuşulacak itiraflar: Onu da 'aldatmışlar'

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Dilipak'tan çok konuşulacak itiraflar: Onu da 'aldatmışlar'
Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü köşesinde kendisini aldatanların tamamının isimlerini verdi.

CUMHURİYET - Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak “Aldatıldım... Aldatıldık, aldatılmaya çalışılıyoruz!” başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı. Yazısına “Nokta dergisinde, o belgeler ilk olarak yayınlandığında polis, dergi idaresini basmış, savcılar dergide yayınlanan belgeler ve iddiaları değil de, dergi sorumlularını sanık sandalyesine oturtmuştu” diye başladı.

 “Nokta’ya inanmıştım, aldanmış, aldatılmışım”

 Nokta dergisiyle dayanışma gösterdiğini belirten Dilipak şu ifadeleri kullandı:

 “Derin devleti deşifre ettiği için Nokta’ya soruşturma açılması karşısında Nokta’yla dayanışma içinde olmak için dergiyi ziyaret etmiştim. Haberde Alper Görmüş’ün imzası vardı.

Nokta’ya inanmıştım, aldanmış, aldatılmışım... Kendisinde olduğunu düşündüğüm, yayınlayamadığı belgeleri bana vermesini istemiştim, vermedi, hatta görüşmek de istemedi. Meğer Balyoz, Ergenekon, Ayışığı hepsi birer kurmaca davaymış."

 "Mehmet Baransu beni aldattı"

"Mehmet Baransu beni aldattı. O belgelerle ilgili onun iddialarını tekrarladım durdum. Erkaya ile ilgili bilgi-belge istedim kendinden selamı sabahı kesti. Son görüşmemiz Çengelköy’de olmuştu. Erdoğan’a ve AK Partiye sövüp sayıyor, yakında ellerini ayaklarını zincirleyip sokaklarda dolaştıracaklarını söylüyordu…”

"Öldürülecekler listesinde Fehmi Koru ve Ali Bulaç’ın da isimleri vardı"

"FETÖ’nün kumpas davalarından Balyoz’a müdahillik talebinde bulunduğunu belirten Dilipak “Kabul edildi. İddianamede öldürülecekler listesinde Fehmi Koru ve Ali Bulaç’ın da isimleri vardı, ama nedense onlar müdahillik talebinde bulunmadılar. ÖZGÜRDER de müdahil oldu. Dava, iddianame ve belgelerdeki kurgunun ilk farkına varan Hamza Türkmen oldu. O açıdan bakınca kirli oyun ortaya çıktı. Bir daha da davalara katılmadık. Bu BÇG ile FETÖ arasındaki iktidar mücadelesi ise siyaset mafyasının, siyasi baronların iç hesaplaşması idi” dedi."

"Ferhat Sarıkaya’yı da desteklemiştim"

“Ferhat Sarıkaya’yı da desteklemiştim. Kendi itiraf etti. O olay da aynı hesaplaşmanın bir diğer parçasıymış... Görevden alındı, abisinin kuruyemişçi dükkanında çalışıyor demişlerdi, meğerse o tarihte Gülen, kendisini himayesine almış."

"Bülent abi’ye yönelik bir suikast planı vardı. Kozmik odaya girilmesine ‘gık’ımız çıkmadı."

"Bülent Arınç’ı 50 yıl öncesinden tanırım. İlk kez şu kozmik oda meselesinde gönül olarak koptum. ‘İki kamyon dolusu el bombası geldi Ankara’ya’ demişlerdi. ‘Bülent abi’ye yönelik bir suikast planı vardı. Kozmik odaya girilmesine ‘gık’ımız çıkmadı. Şimdi ortaya çıkıyor ki, bu senaryo kozmik odaya girmek için bir kumpas, bir senaryoymuş. Kozmik odadaki sırlar alınıp, başka ülkelere servis edilmiş. Arınç’ın bu süreçteki sessizliğine bir anlam verememiştim. Daha sonra gerçek ortaya çıkınca yüreğimden bir şeyler koptu. Kendimi aldatılmış hissettim. Tıpkı Şevket Kazan’ın 28 Şubat mahkemesinde ‘kahraman ordumuzla aramızda bir ihtilaf yoktu, davacı değilim’ dediği zamanki gibi. Bu arada; Temel Karamollaoğlu’nun 28 Şubat’ta Kalkancı’nın kendi çocukları üzerindeki etkisini bildiği halde, ne önce ve ne de sonra hiçbir şey söylememesini anlamış değilim."

" Gültekin Avcı..."

"Gültekin Avcı! Savcılıktan istifa ettiğinden, BÇG’ye karşı yazılarından dolayı işsiz kalan birine sahip çıkma adına Yeni Akit’te yazarlık teklif etmiştim. Başlangıçta hiç renk vermedi. Meğer bir kripto elemanmış. Şimdi gözümde Baransu’dan farkı yok.”

"Allah bizleri affetsin. İnsanın gaflet anı oluyor"

 “Allah bizim ferasetimizi artırsın, bu münafıkların şerrinden de hepimizi emin kılsın. Allah bizleri affetsin. İnsanın gaflet anı oluyor…” diyen Dilipak “Bilerek birileri ile yan yana durmuşsam, bu ya meşru bir iş, ya da meşru bir söz içindir. Bu anlamda herkesle bir şekilde bir takım ilişkiler içinde oldum. Ama aldatanlardan bu dünyada da ahirette de şikayetçiyim” 

"Dost görünen düşman bunlar!"

Balyoz ve Ergenekon davası ile ilgili ilk uyarıyı Hamza Türkmen’den aldığını söyleyen Yeni Akit yazarı Dilipak “Bir de beni tanıyan ve benim tanıdığım bazı Ergenekon ve Balyoz sanıklarının ve/veya aile ve avukatlarının bana yazdıkları mektuplar bazı iddialar üzerinde yeniden düşünmeme sebep oldu. Mesela Muammer Karabulut bunlardan biri. Noel Baba Vakfı başkanı. F. Gülen bundan vakfı istemiş, Muammer red cevabı verince onu da sanık yapmışlar. Dost görünen düşman bunlar! Münafık karakterliler. Gayeye giden her yol meşru onlar için. Hoşgörü ve diyalog dedikleri şey zehre kattıkları bal gibidir” dedi."

 

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