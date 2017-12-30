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31.12.2017 01:45

Dikkat! İstanbul'da yarın dört ilçede yollar kapalı

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Dikkat! İstanbul'da yarın dört ilçede yollar kapalı
​İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında Taksim, Beşiktaş, Şişli ve Kadıköy’deki yolların araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İstanbul’da Şişli, Beşiktaş ve Taksim’de yılbaşı kutlamalarının yasaklanmasının ardından kentin dört ilçesindeki yolların da kapalı olacağı duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ilk açıklamada ‘yılbaşı tedbirleri’ kapsamında Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy’e ağır tonajlı araçların girişinin yasaklandığı bildirildi.

Emniyet’ten yapılan ikinci açıklamada ise dört ilçenin araç trafiğine kapatıldığı belirtildi.

Pazar günü Beyoğlu İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar saat 15.00’den, Taksim Meydanı’na çıkan cadde ve sokaklar ile diğer yollar saat 10.00’dan, Beşiktaş ilçesindeki yollar 15.00’den, Şişli ilçesindeki yollar saat 16.00’dan, Kadıköy ilçesindeki yollar saat 15.00’den itibaren trafiğe kapatılacak.

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