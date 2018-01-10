  • BIST 113.589
  • Altın 161,203
  • Dolar 3,8022
  • Euro 4,5511
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 3 °C
10.01.2018 19:35

Dikkat! Eğer bir kere dahi içerseniz...

»
Dikkat! Eğer bir kere dahi içerseniz...
Tütün bağımlılığı üzerine yapılan geniş çaplı bir araştırma, "bir kez dahi sigara içen kişilerin yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü" ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu araştırma, "tütünün tek bir sigarada dahi bağımlılık kapasitesini" gösteriyor.

Araştırma, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Queen Mary Üniversitesi'ne bağlı bilim insanları tarafından, ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zellanda'daki 215 binden fazla yetişkin üzerinde gerçekleştirildi.

Nikotin ve Tütün Araştırması dergisinde yayımlanan araştırmaya katılan kişilerin yüzde 60'ı en az bir kez sigara içtiğini ifade etti.

Sigara denediğini söyleyen bu kişilerden elde edilen veriler, yüzde 69'unun sigara kullanıcısına dönüştüğünü gösterdi.

Araştırmanın yöneticiliğini yürüten Profesör Peter Hajek, sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Sigaranın tek bir deneyimde bile ne denli bağımlılık yapabildiği ilk kez belgelendi" dedi.

Hajek, elektronik sigaralarda ise aynı bağımlılık etkisine rastlanmadığını açıklıyor: "Elektronik sigaraların da en az standart sigaralar kadar bağımlılık potansiyeli olduğu endişesinin doğru değil.

"Sigara içmeyen ve elektronik sigara deneyen kişilerin çok azının günlük elektronik sigara kullanıcısına dönüştüğünü gördük. Demekki nikotinin varlığı bağımlılığı açıklamakta yeterli değil.

Uzmanlara göre gençleri sigara deneyiminden uzak tutmak, kullanıcı rakamlarını azaltmakta anahtar konumda.

Dünya Sağlık Örgütü, Amerikan Kanser Topluluğu ve Dünya Akciğer Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Tütün Atlası'na göre Türkiye'deki erkeklerin yüzde 31'i tütün kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Bu, Kuzey Kore'nin ardından dünyada en yüksek ikinci oran. Kadınlardaki oran ise yüzde 12. Bu, orta gelirli ülkelerin ortalamasına denk.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Al, kullan, at alışkanlığına dikkat!10 Ocak 2018 Çarşamba 09:54
  • Kanserden korkmayın artık teknoloji var!10 Ocak 2018 Çarşamba 09:45
  • Dikkat! Grip ve ateşli hastalıklarda bu ilaçları kullanmayın!10 Ocak 2018 Çarşamba 09:44
  • Dikkat! Botoks diye doping aşısı yaptırmayın10 Ocak 2018 Çarşamba 09:08
  • Bir kere bile sigara içtiyseniz...10 Ocak 2018 Çarşamba 08:52
  • Ünlü bilim insanından depresyondakiler için tavsiye!09 Ocak 2018 Salı 17:09
  • Korkutan uyarı: Zika tehlikesi Türkiye'de!09 Ocak 2018 Salı 13:13
  • Sağlıklı kemikler için gerekli olan 7 adım09 Ocak 2018 Salı 12:38
  • Kronik hastalıklar, psikolojiyi etkiliyor09 Ocak 2018 Salı 11:35
  • Kötü kolesterol kışı seviyor09 Ocak 2018 Salı 11:24
    • FOTO GALERİ
    • Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları hayalkırıklığına uğrattı
    • Köylüleri azarlayan bakanlık görevlisi açığa alındı
    • "Bahçeli AKP'nin eş genel başkanıdır''
    VİDEO GALERİ
    • Yeşim Salkım, Seda Sayan'ı tehdit etti!
    • Akif Hamzaçebi: Umutsuz değilim
    • Yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi'nde polis dayağı
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti