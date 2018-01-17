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17.01.2018 17:00

Dikkat! Deprem sigortasında flaş düzenleme

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Dikkat! Deprem sigortasında flaş düzenleme
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında asgari prim tutarları yeniden düzenlendi.

Hazine Müsteşarlığının, "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigortaya konu asgari prim tutarı 1'inci bölgeden 5'inci bölgeye sırayla 95, 70, 55, 45 ve 35 liradan az olamayacak.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin liradan 190 bin liraya yükseltildi.

Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 lira, yığma kagir yapılar için 635 lira, diğer yapılar için 310 lira oldu. 

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