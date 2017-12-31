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01.01.2018 02:20

Dikkat! Ceza ücreti yükseliyor

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Dikkat! Ceza ücreti yükseliyor
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yarından itibaren 715 liraya yükselecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Karayolları Trafik  Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği  takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için  zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra  Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret  Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri  tarafından yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Aralık'ta başladı. Kurala uymayan  araçların işletmecilerine bugüne kadar 625 lira ceza uygulandı. Söz konusu ceza,  Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranı  çerçevesinde yarından (1 Ocak) itibaren 715 liraya yükselecek. Ceza tutarını  azaltmaya ve iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Kanuna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yıl  1 Aralık ile 1 Nisan arasında kış lastiği takmaları zorunlu bulunuyor.

KIŞ LASTİĞİ "HUSUSİ" DEĞİL, "TİCARİ" ARAÇLARDA ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar dışındaki hususi araçlar için  uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle güvenli seyahat için kış  şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış  lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması  önlenmeye çalışılıyor.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve  çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik  sağlıyor.

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