Dikilili çocuklar 'vefa' için seferber oldu

Dikili Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza atarak hem geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden personeli Bekir Şen’i andı hem de doğanın korunmasına ilişkin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Dikilili çocuklar, geçtiğimiz ay kalp krizi sonucu 51 yaşında hayata gözlerini yuman Bademli’nin neşe kaynağı olan Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün çalışkan ve güler yüzlü personeli Bekir Şen'in anısına görev yeri Bademli Mahallesi'nde, Dikili Belediyesi ile Bademli Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen vefa etkinliğine en önde katılarak, yürüyüş yapıp çöp topladı.

Çocuklar Bekir Amcalarını Unutmadı

Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Bademli Muhtarlığı işbirliğinde geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi sonucu 51 yaşında hayatını kaybeden Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Bekir Şen'in anısına Bademli Mahallesi'nde mıntıka temizliği temalı anma etkinliği yapıldı. Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe mahalle sakinleri de destek verdi. Hazırladıkları afişlerle öğretmen ve velilerinin de katılımıyla Bademli Mahallesi ara sokaklarında ellerinde eldiven ve poşetler ile yürüyen çocuklar, mıntıka temizliği yaparak çöp toplayarak Bekir amcalarını unutmadıklarını gösterdi.

Vefa Dolu Bir Etkinlik

Dikili Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hasan Hüseyin Elma, “Yaşamda en önemli değerlerin başında vefa geliyor. Biz de müdürlük olarak geçtiğimiz ay zamansız bir şekilde kaybettiğimiz çalışma arkadaşımız Bekir Şen’i yad etmek için bir etkinlik düzenlemeyi karar verdik. Bu etkinliğimizi planlarken Bekir kardeşimizin hem yaşadığı hem de görev yeri Bademli’de olmasını istedik. Sağ olsun mahalle muhtarımız Neslihan Hanım, Bademli’den ev kadınları ve Bademli Mehmet Ertuğrul Denizolgun İlk ve Ortaokulu yönetimleri bizlere tam destek verip katkı sundular. Bekir kardeşimizin doğanın korunması ana temalı etkinlikle anılması çok daha önemli oldu. Etkinliğimizi daha da anlamlaştıran duyarlı öğrenci kardeşlerimize, onları yetiştiren anne, baba ve öğretmenlerine, büyük katkılar sunan Bademli Muhtarımıza, Bademli sakini kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Zamansız bir şekilde aramızdan ayrılan Bekir kardeşimizi unutmadık, unutmayacağız. Tekrardan Bekir kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” diye konuştu.