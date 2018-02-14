Dikili Belediyesi WhatsApp'ta

Yaptığı yatırım ve çalışmalarla Kuzey Ege'nin adeta parlayan yıldızı olan Dikili Belediyesi, katılımcı belediyecilik hamlesini öne çıkaran önemli bir teknolojik yeniliğe daha imza attı.

Dikili Belediyesi hemşerilerine daha hızlı ve etkin hizmet sunmak amacıyla şimdi de “WhatsApp İletişim Hattı’nı hizmete sundu. 1 Şubat’tan itibaren 05327134020 numaralı telefon hattı üzerinden uygulamaya konulan sistemde 100’ün üzerinde başvuru kısa zamanda çözüme kavuşturuldu.

7/24 Hizmet Veriyor

Dikili ilçe sınırlarında yaşayan vatandaşlar ile ilçeye konuk gelen misafirler, 1 Şubat tarihinden itibaren her türlü talep, öneri ve şikayetlerini mobil telefonları üzerinden Dikili Belediyesi’nin 05327134020 numaralı ' WhatsApp İletişim Hattı'na anlık olarak iletebiliyorlar. Sistemin devrede olduğu iki haftalık dönemde “WhatsApp İletişim Hattı’na 100’ün üzerinde talep, öneri ve şikayet geldi. Gelen talep ve şikâyetlerin konusuna göre sınıflandırıp, ardından kısa zamanda çözüm noktası ilgili birimlere aktarılması, ilgili birimlerin ortaya koyduğu çözüm çalışmaları ve sonuç bilgilerinin de aynı hızda başvuru sahiplerine geri dönüş olarak iletilmesi şeklinde işleyen sistem 7 gün 24 saat kesintisiz olarak hizmet veriyor. Dikili Belediyesi WhatsApp İletişim Hattı’na ilk etapta yaşlı, engelli ve sağlık problemi olan vatandaşlar büyük ilgi göstermiş durumda.

Etkin Çözüm

Hayata geçirdikleri ‘WhatsApp İletişim Hattı’nın önemli bir destek hizmeti olduğunu kaydeden Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti, en kısa zamanda sunmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ilkemiz ışığında teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, etkin çözümler sunak için 05327134020 numaralı 'WhatsApp İletişim Hattı’nı devreye soktuk. 2 aşamalı işleyen çalışma programında görevli arkadaşlarımız ilk olarak vatandaşlardan fotoğraf, video ya da yazılı olarak gelen öneri, bilgi ve şikayetleri değerlendirerek ilgili birimlere aktarıyor. Devam eden süreçte de otokontrol sistemi devreye sokularak birimlerimizin yaptığı çözüm çalışmalarının her aşaması ve sonucu vatandaşımıza bilgi notu olarak iletiliyor. Bu sistemin vatandaşlarımız tarafından daha fazla kullanılmasını çok önemsiyoruz. Bu nedenle tüm hemşerilerimizden 05327134020 numaralı hattımızı telefonlarına kaydetmelerini, her türlü şikayet ve taleplerini bu telefonumuzun ‘WhatsApp İletişim Hattı’ üzerinden görüntülü veya yazılı olarak bizlere iletmelerini talep ediyoruz” dedi.