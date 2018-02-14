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14.02.2018 23:00

Devrilen duvarın altında kalan 5 çocuk yaralandı

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Devrilen duvarın altında kalan 5 çocuk yaralandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde devrilen duvarın altında kalarak yaralanan 5 çocuk hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DHA - Olay, Zafer Mahallesi Yetiştiren Caddesi üzerinde bugün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen Salih Bayan, Netkan Bayan, Melih Bayan, Enes Bayan ve Semih Taşdemir bir inşaatın yanındaki duvarın üstünden atlayarak karşıya geçmek istedi. Çocukların duvardan atladığı sırada eski duvar bir anda çöktü. Çöken duvarın altında kalan çocuklar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri çocukları ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan çocukların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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