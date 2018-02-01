Devletin oyununa devletten sansür

DENİZ AYHAN - SÖZCÜ - Aynı oyun Adana'da serbest, Batman'da yasak. Adana Devlet Tiyatrosu, Sebastien Thiery'nin yazdığı, Olcay Poyraz'ın dilimize çevirdiği ve Murat Çidamlı'nın yönetmenliğini yaptığı “India Bankası” adlı oyunu sahnelemeye başladı.

Oyun, geçtiğimiz günlerde ise turne kapsamında Batman'a gitti. Ancak tiyatro sanatçıları, sahneye çıkmaya hazırlanırken şok yaşadı. Oyun son anda iptal oldu. Oyunun, iki sahne ‘müstehcen' bulunduğu için yasaklandığı öne sürüldü.

‘KÜLTÜR MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLEDİ'

Devlet Tiyatroları Sanatçıları Derneği (DETİS), İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri tarafından iki sahnenin oyundan çıkarılmasının istendiğini, çıkarılmadığı için de oyunun engellendiğini savundu.

DETİS'den yapılan açıklamada, “Oyunun ilk günkü temsilini izleyenler arasında olan İl Kültür Müdürlüğü yetkilileri, iki sahneden rahatsız olmuş ve bu iki sahnenin çıkarılmasını istemişlerdir. İl Kültür Müdürlüğü, biletleri iade ederek oyuna seyirci gelmesini engellemiştir. Birkaç seyirci de Kültür Müdürlüğü görevlisinin ‘Oyun iptal edildi' şeklindeki uyarılarıyla geri çevrilmiş ve oyun oynanmamıştır” denildi.