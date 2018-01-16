Devlet Bahçeli: Yeni bir istiklal müdafasının içindeyiz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki MHP Grup Toplantısı'nda partililere seslendi.

FETÖ'yle mücadele konusunda cevap aradıkları sorular olduğunu söyleyen Bahçeli, 5 madde şeklinde sıraladığı soruları paylaştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında partililere seslendi.

Konuşmasına Mehmet Akif Ersoy'un bir şiirini okuyarak başlayan Bahçeli, "Uyursak eğer tutsak düşeriz, uyuşursak eğer öz değerlerimizden uzaklaşır başkalarının kontrolüne gireriz" dedi.

Türkiye'yi tuzağa düşürmek isteyen odaklar olduğunu belirten Bahçeli, esir kıyafetini kabul etmediklerini söyledi ve aynı duruşu sergileyip bir olunması gerektiğini söyledi. "Türkiye'nin etrafındaki çember giderek daralmaktadır" diyen Bahçeli şöyle devam etti:

"Yeni bir istiklal müdafasının içindeyiz. Kalıcı ve köklü çareler yerine boş bahaneler peşinde koşmak milli ümitlerin heba olmasına yol açacaktır. Ülkemiz badireleri yenecek kuvvettedir ve bunu yapmak için güç birliği yapmak mecburiyettir. Ortak ve kurucu değerler etrafında kenetlenmekten başka seçenek yoktur...

FETÖ

Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli mücadele ruhu ortadadır, bundan mutluyuz ve desteğimizi sürdürüyoruz... İşbirlikçilerin emelleri artık gün gibi meydandadır. FETÖ, PKK, PYD, YPG ve İŞİD, Türkiye düşmanlığında buluşmuş ortaklardır...

Terör süreci ülkemizi yakın markaja almıştır. Önümüzde aşmamız ve sonuçlanması gereken üç ayaklı bir terör sorunu bulunmaktadır. Bunun birinci ayağını FETÖ'yle mücadele oluşturmaktadır. FETÖ başarsaydı Türkiye işgale uğrayacaktı. Elimizde ne bir vatan ne bir devlet ne bir istiklal kalacaktı. Yıllar içinde devletin içine sızan ve ülkede girmedik yuvalanmadık yer bırakmayan hainler, Türkiye'yi bir plan dahilinde ele geçirmek istediler...

Hamdolsun Türk milleti ihaneti durdurdu, milli irade hainlerin tepesine balyoz gibi indi. Hesap, alçaklardan, Pensilvanlyalı caniden bir bir sorulmaktadır. Ancak FETÖ'nün önemli isimeri firar etmiştir. Teröröist başı Gülen halen Pensilvanya'daki inindedir ve ABD tarafından kollanmaktadır, tüm müracatlara rağmen iade edilmemiştir... Kapanmamış bir hesabımız vardır ve er ya da geç bu görülecektir..."

FETÖ'YLE MÜCADELE SORULARI

FETÖ'yle mücadelenin çok önemli olduğunu söyleyen, gözaltı-tutuklama, ihraç, rakamları veren Bahçeli, "31 KHK yayınlanmıştır. FETÖ operasyonları aralıksız devam etmektedir... Mor beyin yazılımıyla hiç haberleri olmadan ByLock yazılımına yönlendirilen bazı isimlerin mağduriyetleri giderilmiştir. Görülüyor ki örgüt her yolu denemektedir. Çünkü köşeye sıkışmış, ipliği pazara çıkmıştır." dedi.

MHP lideri, FETÖ'yle mücadelede cevap aradıkları sorular olduğunu söyledi ve bunları sıraladı:

"1 - FETÖ'yle mücadelede devlet aklı topyekün devrede midir? Yoksa sınırlı sayıda kişinin geyretiyle mi süreç ilerlemektedir?

2 - FETÖ'yle mücadelenin bir startejisi var mıdır? Siyasi ve hukuki bir eylem planı kurgulanmış mıdır?

3 - FETÖ'yle mücaelenin fikri temellleri, milli hedefleri, hukuki sınırları berrak bir zihin ve siyasi kavrayışla belirlenmiş midir?

4 - FETÖ'yle mücadelenin öncelikeri nelerdir, neler olmalıdır. FETÖ'cülüğün standart tanım ve tasviri yapılmış mıdır?

5 - Biriken sosyal maliyet, devlete karşı yükselen önyargılar, toplumsal tabana yayılan mağduriyetleri nasıl ve hangi dedbir zinciriyle bertaraf edeceğiz.

İnanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunları düşünüyor ve kafa yoruyordur..."

YARGI KARARLARI

FETÖ'yle ilgili açılan bazı davaların sonuçlandığını belirten Bahçeli, "Diğer taraftan yargı organları arasında karmaşa, çekişme; birbirlerinin kararlarını tanımama eğilimi hakimdir. Birisinin verdiği kararı diğeri bozmaktadır. Beka mücadelesinde adalet kurumlarının tartışmalarla kan kaybermesi yanlıştır, şüphe ve endişeleri artıracaktır. FETÖ 'nün kökünün kazınması ortamında bu kutuplaşma millet vicdanında da kabul edilir değildir. Toplum ve devlet hayatına korku silinmiştir. Bunu süretle gidermek, devlet ve adaleti tam anlamıyla tesis temek gelecek için hayati niteliktedir. FETÖ davaları süratle karara bağlanmalı, nihai hükümler açıklanmalıdır." diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ 1. BÖLÜMÜ

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ 2. BÖLÜMÜ

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ 3. BÖLÜMÜ

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ 4. BÖLÜMÜ

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ 5. BÖLÜMÜ

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ 6. BÖLÜMÜ

