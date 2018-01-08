  • BIST 116.305
  • Altın 158,988
  • Dolar 3,7498
  • Euro 4,4861
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
08.01.2018 19:15
» »

Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı

Devlet Bahçeli açıkladı: Sosyal medya bu videoyla yıkıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimlerde destek vereceğini ve cumhurbaşkanlığı seçimi için partisinin aday çıkarmayacağını açıklayan Bahçeli ve Erdoğan'ın birbirleri için söyledikleri sözler yeniden gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran video geçmişte Bahçeli, Erdoğan arasında geçen ve zaman zaman hakaret boyutlarına ulaşan sert tartışmaları tekrar hatırlattı. 

Bahçeli'den flaş ittifak açıklaması! MHP aday gösterecek mi?

İzlenme: 3075
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
CHP'li vekillerden Beşiktaş Belediyesi önünde açıklama
AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
AKP'nin Gezi kabusu sürüyor: İran'ı Gezi'ye benzeterek...
BBP'de yangının izleri siliniyor
BBP'de yangının izleri siliniyor
Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!
Eski AKP'li vekilden Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia!
'Sen kimsin?' sorusuna sosyal medyayı sallayan yanıt
'Sen kimsin?' sorusuna sosyal medyayı sallayan yanıt
Erdoğan: Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte
Erdoğan: Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte
Son Eklenen Videolar
İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
İSKİ önünde 'Taşeron' eylemi...
Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
Ambulans şoföründen alkışlanacak hareket
İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe! Yarım ton...
İstanbul'da uyuşturucuya ağır darbe! Yarım ton...
Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
Kadıköy'de 2 kişinin öldüğü saldırı... Korku anları kamerada
Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
Türk sinemasının çınarı Münir Özkul'a veda
Canan Karatay'a canlı yayında şok soru!
Canan Karatay'a canlı yayında şok soru!
Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti