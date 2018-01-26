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26.01.2018 18:55

Deve güreşlerinde davul-zurna çalmak yasaklandı

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Deve güreşlerinde davul-zurna çalmak yasaklandı
Aydın'da deve güreşlerinde davul-zurna çalmak yasaklandı.

Aydın'da merkezi bulunan Türkiye Devecilik ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, Afrin'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve yaralı Mehmetçiklerin olması nedeniyle operasyon bitene kadar tüm deve güreşlerinde davul- zurna yasağı kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye'de başta Aydın olmak üzere Antalya, Çanakkale, Muğla, İzmir, Manisa ve Denizli'de yüzyıllardan beri geleneksel hale gelen deve güreşleri, her hafta sonu kış aylarında devecilerin vazgeçilmez eğlencesi oldu. Deve güreşlerinde çalınan davul ve zurna ise eğlencenin olmazsa olmazları arasında yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Cumartesi günü Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit ve yaralı askerler olduğunu belirten Türkiye Devecilik ve Deve Güreşleri Federasyonu Başkanı Aytekin Kaya, "Operasyonu yakından takip ediyoruz. Orada Mehmetçiklerimiz destan yazarak savaşıyor. Ancak tabi ki şehitlerimiz oldu ve yaralı askerlerimiz oldu. Bu da bizleri ve devecilik camiasını da derinden üzdü. Federasyon olarak biz de 'Zeytin Dalı' operasyonu bitene kadar bu sezon tüm Türkiye'de yapılacak olan deve güreşlerinde, davul ve zurna çalınmaması konusunda karar aldık. Deve güreşleri normal bir şekilde yapılacak" dedi.

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