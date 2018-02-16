Dev yeşil yumurtaların içinden çıkanlar şaşırttı

Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde 10 emu yavrusu dünyaya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hayvanat bahçesi yetkilileri, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini, çok sayıda yumurtanın kuluçka evresinin tamamlanmasını beklediklerini söylediler.

Açılışının üzerinden bir yıl geçmeden Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Türkiye'deki hayvanat bahçeleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, deve kuşlarından sonra en büyük uçamayan kuş olan emuların yumurtalarından yavrular elde ettiler.

Habertürk Haber Merkezi'nden Can Hacıoğlu'nun haberine göre Avustralya'ya özgü uçamayan, fiziki görünümleri deve kuşlarına benzeyen emu kuşunun dişilerinin yuvaya bıraktığı dev yumurtalar kuluçka makinesine yerleştirilerek, 48-56 gün içerisinde yavru emular dünyaya geldi. Büyük bir özenle gerekli ısı ve nem değerlerinde tutulan yumurtalar her gün tartılarak gelişmeler yakından izlendi. Şimdiye kadar dünyaya gelen 10 yavru emu özel bir alanda büyüyor. En küçüğü 4 günlük olan 10 yavrunun dışında kuluçka makinesinde çok sayıda dev yeşil yumurta bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri, emu yavruların yumurtadan çıktıklarında yaklaşık yarım kilo ağırlığında ve 25 santimetre boyunda olduğunu belirterek, "Türkiye'de hayvanat bahçelerinde bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yavrular ilkbaharda koyu yeşil renkte yumurta biçimindeki yuvalarına konulacak" dedi.