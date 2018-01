HBO az önce kendi resmi kanalında yaptığı açıklamada milyonların beklediği diziyle ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. HBO'dan yapılan açıklamaya göre Game of Thrones'un 8. sezon ilk bölümü 2018'de değil, beklendiği gibi 2019'da yayınlanacak.

Game of Thrones hayranlarının beklediği haber geldi; ancak izleyiciler biraz üzülecek; zira bu yıl yeni bir Game of Thrones bölümü yok! Yayıncı HBO'dan yapılan resmi açıklamaya göre Game of Thrones 8. sezon 1. bölümün yayınlanma tarihi 2019. 8. sezon'da 6 bölüm olacağının altı çizilirken, David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik sezon boyunca yönetmen koltuğunda oturacak. Sezonun senaristleri ise David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill