Dev şirket müjdeyi verdi: 1 Ocak'tan itibaren bedava!

PS Plus abonelerine Ocak 2018'de ücretsiz gelecek oyunlar belli oldu. PS 4, PS 3 ve PS Vita kullanıcılarına her ay ücretsiz oyun sunan oyun servisi, PS Plus abonelerini Ocak 2018'de de boş geçirmeyecek.

PS Plus abonesi olup, PlayStation 4 oyun konsoluna sahip kullanıcıları bekleyen ücretsiz oyunlar, Deus Ex: Mankind Divided ve Batman: The Telltale Series.

PlayStation 4 konsoluna sahip kullanıcılar için açıklanan oyunların ardından PS Plus abonesi olup, PlayStation 3 konsoluyla oyun oynayanlar için açıklanan ücretsiz oyunlarsa Sacred 3ve The Book of Unwritten Tales 2.

PlayStation Vita oyun konsoluna sahip ve PS Plus abonesi olan kullanıcılar için gelen oyunlar; Psycho-Pass: Mandatory Happiness ve Uncanny Valley.

PlayStation Plus abonelerine bu oyunlar dışında bir de kendine has özelliklere sahip Starblood Arena oyunu ücretsiz geliyor. Starblood Arena, 2 Ocak-8 Mart tarihleri arasında PS Plus abonelerine ücretsiz sunulacak. Son olarak adı geçen kullanıcıların, bu oyunlardan yararlanması için yeni yıla girmeden PS Plus aboneliklerini yenilemeleri gerekiyor.