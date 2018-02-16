  • BIST 116.511
  • Altın 162,527
  • Dolar 3,7374
  • Euro 4,6518
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
17.02.2018 00:20

Dev fuhuş operasyonu: 63 gözaltı

»
Dev fuhuş operasyonu: 63 gözaltı
MERSİN’in Mut ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, fuhuşa yer temin edip, aracılık yapan 24 kişi ile aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 38 kadın ve rüşvet iddiasıyla 1 kamu görevlisi gözaltına alındı.

Kadınlardan 5’inde cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar tespit edildi. Mersin Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Mut Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordineli olarak uzun süredir yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında, 4 otel ve 3 gazinoya eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, fuhşa yer temin edip, aracılık yapan 24 kişi ile fuhuş yapan 35’i yabancı uyruklu olmak üzere 38 kadın ve rüşvet iddiasıyla 1 kamu görevlisi yakalanarak gözaltına alındı.

8 ADLİ KONTROL

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan 24 kişinden 16’sı ve rüşvet iddiasıyla adliyeye sevk edilen bir kamu görevlisi tutuklandı. Diğer 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Fuhuş yapan 38 kadından 5’inde cinsel yolla bulaşan çeşitli hastalıklar tespit edildi. 35 yabancı kadın gerekli işlemlerin ardından ülkelerine gönderildi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk eğitim sisteminde kahreden sonuç!16 Şubat 2018 Cuma 14:26
  • Çukurova'da sabah toplantıları renkli geçiyor16 Şubat 2018 Cuma 14:11
  • Minibüslere ortak denetim16 Şubat 2018 Cuma 11:54
  • Çankaya'da 8 Mart öncesi "Eşitlik Ayı" başlıyor16 Şubat 2018 Cuma 11:09
  • Sinemaya engel yok16 Şubat 2018 Cuma 10:04
  • Neşeli kuklalar çocuklarla buluşuyor16 Şubat 2018 Cuma 10:01
  • Tecavüzcüye bıçak çekti diye 5 yıl istendi16 Şubat 2018 Cuma 02:46
  • Serviste unutulup öldü; avukat 'Allah'ın takdiri' dedi16 Şubat 2018 Cuma 00:30
  • Askerler toprağın altında buldu!15 Şubat 2018 Perşembe 23:04
  • Evde mahsur kalan Birtanem’i kurtarmak için çabaladılar15 Şubat 2018 Perşembe 22:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti