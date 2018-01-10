Dev AVM'nin yetkilileri ifadeye çağrıldı

Avrupa’nın en büyük ikinci alışveriş merkezi olarak tanıtılan Cevahir AVM’deki 32 bin metrekare kaçak mağaza tartışması sürüyor.

Savcılık AVM'nin sahibi İngiliz şirketin yetkililerini ifadeye çağırdı, gelmemeleri halinde de zorla getirilmeleri kararı verdi.Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Avrupa’nın en büyük ikinci alışveriş merkezi olarak tanıtılan Cevahir AVM’deki 32 bin metrekare kaçak mağaza tartışması sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazarak soruşturma kapsamında Kuveyt devletinin, AVM sahibi İngiliz şirketi ST. Martins Property Corporation yetkililerinin ifadelerinin alınmasını, gelmedikleri takdirde ise zorla getirileceği konusunda uyarmalarını istedi.

CHP’li meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Deniz Erzincan, yetkililer hakkında imar kirliliğine neden olma suçundan kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını istemişti.

Ayrıca AVM sahiplerinin de yargılanmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından yetkililer hakkında dava açılmıştı. Belediye yetkililerine açılan dava sürerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, AVM yetkilileri hakkında da soruşturma başlattı.

Martins Property Corporation isimli şirket yetkililerinin ifadelerinin alınması için ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yazdı. Bunun üzerine Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü AVM’yi yöneten Pradera şirketinin ülke müdürü Alison Greer Rehill Ergüven’in ifadesini aldı.

Ergüven ifadesinde şikâyet dilekçesinin aksine ST. Martins’in çalışanı ve yetkilisi olmadığını belirterek “Pradera, St. Martins’in bir hizmet sağlayıcısıdır” dedi.

Üzerine atılı suçu kabul etmediğini anlatan Ergüven hakkında takipsizlik kararı verilmesini istedi. Önümüzdeki günlerde ST. Martins yetkililerinin de ifadelerinin alınması bekleniyor.