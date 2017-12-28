Destici'den hükümete KHK önerisi: O ifadeyi ekleyelim

BBP Genel Başkanı Destici, büyük tartışma yaratan sivillere yargı muafiyeti getiren maddeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Metin ÖZDEMİR / POLATLI (Ankara), (DHA)- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Sivillere yargı muafiyeti' getiren 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile ilgili tartışmaları değerlendirdi. Destici, "Burada yapılacak olan açık ve nettir: 'Devamı' niteliğindeki ibarenin çıkarılarak, yerine 15-16 Temmuz ibaresi eklenirse sorun düzeltilmiş olur" dedi.

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin Polatlı ilçe teşkilatında basın toplantısı düzenledi. Sabah saat 09.30 sıralarında binaya gelen Destici, burada ilçe başkanı İsmail İlbağa ve partililer tarafından karşılandı. Mustafa Destici daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demokratik ve hukuk devletinin yürümesinden yana olduklarını, 25 yıllık siyasi tecrübeye sahip parti olarak Türkiye'nin olağanüstü bir dönemden geçtiğini idrak ettiklerini belirten Destici, "Zaten ülkemizi yönetenlere bu nedenle destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. BBP olarak doğru kimden gelirse gelsin onu destekleriz, yine yanlış kimden olursa olsun karşısındayız" ifadelerini kullandı.

'15-16 TEMMUZ İBARESİYLE SORUN ÇÖZÜLÜR'

Bir gazetecinin "Son KHK, hükümetin ve muhalefetin gündemindeki önemini koruyor. Siz bir değerlendirme yaptınız ama son gelişmelere göre yeni bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusuna BBP Lideri şu yanıtı verdi:

"Son KHK'ya baktığımız zaman hükümetin meramının şu olduğunu görüyoruz: 15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahı resmi ve sivil vatandaşlarımızın korunmaya alındığını söylüyorlar. Buna kimsenin karşı olduğu yok, biz de sokaktaydık o gece. 250 şehidimiz var ve binlerce gazi, yaralımız var. Tedavileri halen devam eden yaralılarımız var. Bunlar darbeyi engellemek isterken yaşanmış olaylardır. Elbette bunların cezai bir takım müeyyidelerle karşılaşmasını istemiyoruz. Fakat KHK'daki metinde 15-16 Temmuz ibaresi net biçimde ortaya konulmalıdır. Hükümet sözcüleri de zaten amaçlarının bu olduğunu ifade ediyorlar. Burada yapılacak olan açık ve nettir: 'Devamı' niteliğindeki ibarenin çıkarılarak, yerine 15-16 Temmuz ibaresi eklenirse sorun düzeltilmiş olur."

CHP'Lİ VEKİLLERİ ELEŞTİRDİ

Mustafa Destici konuşmasında isim vermeden bazı CHP milletvekillerini de eleştirdiğini söyledi. Bazı vekillerin toplumu germesini ve kamplaştırmasını doğru bulmadıklarını belirten Destici, şöyle dedi:

"Bazı CHP milletvekillerini açıkça kınıyorum. Bir milletvekiline, bir insana yakışmayan üslupla, ağza alınmayacak üslupla KHK'yı değerlendirmeleri, Cumhurbaşkanını, devleti yönetenleri itham ve ilzam etmelerini doğru bulmuyoruz. Lisanımünasiple ifade etmeleri ve uzlaşma yolunu aramaları gerekiyor. Bu iş zıtlaşmayla çözülmez. Ayrıca kamplaşmayla çıkacak bir çatışmayı Türkiye'nin milli güvenlik meselesi olarak görüyoruz. Herkesin daha hassas olması gerekiyor, üzüm yemeyi tercih etmeliler. Hükümetin de direnmemesi, ısrarcı olmaması gerekiyor. Ben hükümet çevresinden arkadaşlarla da görüşüyorum, onlar da kamuoyuna açıkça söylemeseler bile bu işin düzeltilmesi gerektiğini söylüyorlar. Hükümetin gereğini yerine getirmesini bekliyoruz."

Destici, basın toplantısının ardından Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, İlçe Tarım Müdürü Burhanettin Sütçü ile meslek kuruluşlarını ziyaret ederek bölge ile ilgili ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.