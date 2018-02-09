Ders esnasında sınıflar boyanınca 12 öğrenci hastanelik oldu

İzmit Seka Çocuk Dostları Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde ders saatinde sınıfların boyanınca 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli İzmit’te bulunan Seka Çocuk Dostları Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde ders saatinde sınıfların boyanması nedeniyle 12 öğrenci fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Seka Çocuk Dostları Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde sınıflar boyanırken boyanın kokusundan etkilenen bir çok öğrenci baş dönmesi ve mide bulantısı geçirdi, 12 öğrenci ise fenalaştı. Okula sevk edilen 3 ambulans ile fenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLER HASTANEYE KALDIRILDI

Bir kısmı dün bitirilen boyama işlemi ders esnasında devam etti. Öğrencilerin dışarı çıkma talepleri ise reddedildi. Fenalaşmalar başlayınca öğle arasında öğrencilerin bahçeye çıkmalarına izin verildi. Okul idaresi, evlerine gitmek isteyenlerin gidebileceğini ancak gidenlerin yok yazılacağını bildirdi. Fenalaşan öğrenciler hastaneye kaldırıldıktan sonra okul tatil edildi. Boyama işleminin neden hafta sonu veya tatil döneminde değil de, öğrencilerin okulda olduğu anda yapıldığı ise bilinmiyor.